Ottimi risultati per il Circolo della Spada al Gran premio giovanissimi ed in Coppa Italia regionale

Il brillante weekend di gara contemporaneamente tra piccoli e grandi inizia per il Circolo della Spada Cervia - Mi.Ma. con il 12esimo posto di Greta Merola nella Cat. Ragazze una buona condotta di gara anche per Luca Righi che peró purtroppo si arrende per il tabellone dei 16, a seguire bene per Samuel Quartieri sempre nella Cat. Ragazzi e per Diego Rustighi nella Cat. Giovanissimi.

A Bologna seguivano le gare di Coppa Italia Regionale Assoluta dove hanno partecipato Luca Bondua, Marco Bondua, Mattia Casadei, Edoardo Dell’Accio, Brando Foschini, Gioele Trevisan tutti nel complesso bene, ottima postazione di Brando Foschini 16* che quindi arriva nei primi sedici e strappa il Pass per la Coppa Italia Nazionale Assoluta che si terrà ad Ancona in maggio.

Tutti gli altri ragazzi tra cui Matteo Galassi, Enrico De Pol, Matteo Rossi e Beatrice Fava già qualificati per le finali dei Campionati Italiani Assoluti con gli straordinari risultati ottenuti nelle due Prove Nazionali di Zona 2 tra Bastia Umbra e Napoli dove ci sono stati da parte di tutti questi atleti grandi prestazioni sottolineando con gli ultimi aggiornamenti nell’ultima prova zonale il 12* posto di Matteo Rossi ed il 14* di Beatrice Fava.

Domenica a Piacenza si è fatta sentire la bravissima spadista Ginevra Carrozza che arriva al 10* posto meravigliosamente fin dai gironi puntava alto e la sua compagna di sala Chiara Rossi arrivata 19^ bravissime tutte e tre le Vicecampionesse Italiane: Ginevra Carrozza, Greta Merola, Chiara Rossi che seppur quest’anno arrivano 7* nella gara a squadre Nazionale di Bolzano stanno dimostrando di crescere sia a livello individuale che di squadra molto bene con grandi qualità e capacità. A seguire la gara di Pietro Cidioli nella Cat. Maschietti in crescita, mentre a Bologna si è fatta valere Giada Russo che conquista il BRONZO, qualificandosi per la Coppa Italia Nazionale Assoluta che si svolgerà sempre ad Ancona, Giulia Amici e Rachele Baruzzi si qualificano rispettivamente arrivando 14^ ed 8^, brave Greta Carrozza e Martina Ascenzi.