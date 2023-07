Padel, la squadra di Faenza neopromossa in serie A ricevuta a Palazzo Manfredi

La squadra del Faenza Padel nel pomeriggio di martedì è stata ricevuta nella Sala Bigari dal sindaco Massimo Isola e dall'assessore allo sport, Martina Laghi. La compagine manfreda, composta da Mattia Assirelli, Jacopo Bagnaresi, Maurizio Bolognini, Federico Cicognani, Alan Maldini, Ivano Martelli, Giacomo Morozzi, Riccardo Porisini e Marc Quilez, si è classificata nelle migliori quattro squadre del campionato 2023 di serie B guadagnando così la promozione nella massima serie, una impresa unica nel suo genere.

Il Faenza Padel è una società sportiva, composta da ex tennisti, alcuni anche semi-professionisti, che col tempo si sono appassionati al padel, disciplina che negli ultimi anni ha riscosso un grandissimo successo in tutto il pianeta tanto da portare alla nascita di moltissime società sportive e strutture specifiche. La squadra faentina è nata nel 2016 partendo dal campionato 2017 di serie D e in appena sei anni è riuscita a raggiungere la serie A. Per questo importante risultato la squadra, quasi al completo, è stata ricevuta a Palazzo Manfredi dal sindaco Massimo Isola e dall'assessore allo sport Martina Laghi, un momento per ringraziare il Faenza Padel per l'eccellente risultato. Dopo i saluti istituzionali l'amministrazione ha donato a ciascuno degli atleti e alla dirigenza una stampa litografica di un disegno originale di Romolo Liverani. Dopo la foto di rito il brindisi di buon augurio per la prossima stagione che vedrà il Faenza Padel misurarsi con le eccellenze di tutta Italia.