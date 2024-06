Padel, i campioni dello sport si sfidano a Cervia: in campo Dida, Panucci e Francesca Schiavone

In arrivo un weekend di grande sport sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia. Il 15 e 16 giugno la Five Padel Cup è pronta ad emozionare con un’edizione speciale che vedrà la spiaggia di Cervia trasformarsi in un’arena di sport, passione e divertimento con le leggende del calcio e dello sport. I giocatori si affronteranno sui campi da padel del Fantini Club, divisi in quattro avvincenti tornei in base al loro livello di abilità e suddivisi in quattro team.

Sabato saranno in campo per i tornei Silver e Women: Angelo Carbone, Christian Lantignotti, Paola Paggi, Rachele Sangiuliano e Pietro Vierchowod. Domenica si daranno invece battaglia nei tornei Gold e Platinum: Massimo Agostini, Francesco Biribanti, Luca Ceccarelli, Claudio Coldebella, Dida, Stefano Eranio, Maurizio Ganz, Dario Marcolin, Christian Panucci, Francesca Schiavone, Serginho, Cristian Zaccardo.