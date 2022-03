Pallamano A2, il Romagna passa a Teramo e accede ai playoff promozione

La Pallamano Romagna raggiunge il primo obiettivo stagionale, qualificandosi matematicamente alle Final6 playoff promozione. Con la vittoria 25-24 a Teramo sui Lions, Tassinari e compagni completano il tour de force con una doppia vittoria sulla coppia al terzo posto (Teramo e Sassari), impossessandosi dei punti necessari per non dover più temere una (clamorosa) rimonta. Ora, a 6 match dalla fine della regular season, gli arancioblu vantano un rassicurante +13 in classifica proprio su abruzzesi e sardi e possono festeggiare l’approdo alla seconda fase, quella che determinerà le due promozioni in massima serie.

Il match, condotto largamente dal Romagna, si risolve negli ultimi secondi di gioco, quando sono determinanti le reti di F.Tassinari dai settemetri e di Dall’Aglio dall’ala, oltre agli interventi di Redaelli tra i pali. Vince chi ha gli obiettivi più alti in stagione, nonostante una grande reazione d’orgoglio dei biancorossi che si aggiudicano 15-11 il parziale della ripresa. Partita non esaltante dal punto di vista dello spettacolo, anche se ricca di buoni interventi tra i pali dei due portieri, certamente i protagonisti della sfida: Martino Redaelli e il veterano Pierluigi Di Marcello inchiodano parecchi tiri avversari, mantenendo, di fatto, in vita le rispettive squadre nei momenti di calo. Sugli scudi i due tiratori Gregorio Mazzanti (8) e Riccardo Barbuti (9).

Ora un weekend di riposo per gli impegni di Nazionale e Youth League (a Salerno), quindi sabato 26 marzo, trasferta a Cingoli per il match che, con ogni probabilità, deciderà il (velleitario) primo posto nel girone.

Lions Teramo-Pallamano Romagna 24-25 (pt 9-14)

Teramo: P.Di Marcello, Di Argenio, Leodori 4, D.Barbuti 2, A.Di Marcello, Cinelli 1, Murri 3, Toppi 3, Bellia, M.De Angelis, R.Barbuti 9, Camaioni 1, A.De Angelis, Forlini 1. All: Fonti

Romagna: Redaelli, Mandelli, Amaroli 2, Albertini, Mazzanti 8, Chiarini, Gollini 2, F.Tassinari 4, Lo Cicero 1, Rotaru 4, Nori, Di Domenico 3, Dall’Aglio 1, O.Boukhris, Ceroni. All: D.Tassinari

Arbitri: Passeri e Rinaldi