Pallamano, debutto vincente per a squadra femminile del Romagna

Debutto vincente per le ragazze della Pallamano Romagna. Dopo un primo momento di incertezza, in cui la tensione era (evidentemente) altissima, le ragazze di coach Ferraresi hanno mostrato buone qualità in campo, sperimentando anche alcune nuove strategie di gioco. La prima giornata del Campionato Femminile Senior AICS ha visto le romagnole impegnate in casa del Pontassieve.

Il primo tempo si chiude su un sostanziale equilibrio, prima che, ad inizio ripresa, le ospiti riescano ad imprimere la propria energia: dopo 10’, infatti, il Romagna è già in fuga sul 26-18, con le reti delle sorelle Ferraresi e di Bruno. Con la doppietta di Marani, al 20’, le ospiti raggiungono la doppia cifra di vantaggio e per le locali cala il sipario (34-23). Betti e Marani, poi, chiudono i conti sull’ampio 39-28 che concede i primi 2 punti in classifica al Romagna.

Il connubio con la Scuola Pallamano Modena ha portato chiaramente i primi frutti, con tutte le ragazze che a fine partita ricevono tanti complimenti dai presenti e dallo staff tecinco, con coach Simone Ferraresi che viene giustamente festeggiato per il compleanno. Un ottimo inizio quello della squadra femminile che da questo successo può incamerare certamente nuovi stimoli per continuare a crescere.