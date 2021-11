Pallamano, Faenza mantiene la vetta della classifica grazie alla vittoria sullo Sportinsieme Castellarano

Il Faenza mantiene il primato in classifica a punteggio pieno con un perfetto 3 su 3 e con una vittoria 23-20 sullo Sportinsieme Castellarano. Nonostante qualche problema nel primo tempo (1-6 al 9’ e 4-8 al 15’ e 7-11 all’intervallo), la squadra di coach Luca Montanari esce alla distanza segnando a ripetizione con Bartoli, Bertelli e Stefano Babini (mattatore con 8 reti complessive equamente divise per ogni tempo). Dall’11-14 dell’8’ si passa prima al 14-14, quindi al 20-19 al 24’: ma Faenza trova solo negli ultimi 4’ le reti della vittoria con Marcello Montanari, Bartoli e Bertelli. Contro un Sportinsieme Castellarano che gioca meglio rispetto alle previsioni, Faenza fatica parecchio nel finale, ma la voglia di vincere dei biancoazzurri fa la differenza negli ultimi minuti. C’è da festeggiare il primo posto in classifica, in coabitazione con Rapid Nonantola e Modena. Prossimo turno sulla carta agevole per Babini e compagni, a domicilio del fanalino di coda (-3) Valsamoggia, sabato 20 novembre, alle ore19,30.

FAENZA-SPORTINSIEME 23-20 (p.t. 7-11)

Faenza: Donati, Emiliani, M.Montanari 1, Andalò 2, S.Babini 8, Luppi, A.Babini, Bartoli 5, Bertelli 5, Zama, Zaccaria, Samorì, Satta, Giraldi, T.Sami, Soglia 2. All: L.Montanari

Sportinsieme: Garuti, Lo Presti, Elisi 3, Severi 1, Siracusano 4, Benvenuta 4, Lentisco, Giuliani, Russo, Ferraguti, Ravazzini 2, Esposito 3, Salomoni 1, Buonansegna 2. All: Cocchi