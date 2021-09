Pallamano, il Romagna attende i Lions Teramo per la seconda giornata di campionato

Mentre echeggia ancora il clamoroso 40-14 con cui gli arancioblu hanno esordito domenica scorsa a Prato, la squadra sta lavorando sodo, concentrata sul prossimo obiettivo: i Lions Teramo arriveranno in riva al PalaCattani di Faenza sabato, alle ore 18,30, per il secondo turno del girone B di serie A2. I romagnoli conoscono la forza dei biancorossi e non sottovalutano certamente i rischi di una sfida che, per gli addetti ai lavori, è certamente di alto livello per la categoria.

All’esordio, sabato scorso, gli abruzzesi sono caduti 25-27 al Palasport “S.Nicolò a Tordino” di fronte al Santarelli Cingoli, probabilmente la grande favorita alla promozione in serie A1. Dunque, Toppi e compagni hanno già dimostrato di poter lottare contro le migliori formazioni del girone, esattamente come lo scorso anno, quando raggiunsero il 3° posto in classifica (sempre nel girone B) alle spalle di Rubiera e Carpi, poi promosse nella massima serie dopo i playoff. Teramo avrà fame di punti, dopo il primo inciampo casalingo e la voglia di “fare il colpaccio” potrebbe caricare la squadra sul parquet manfredo.

La compagine biancorossa è allenata dal veterano Marcello Fonti, ex pivot della massima serie e della Nazionale italiana con cui disputò circa 300 partite, senza contare i 4 scudetti conquistati tra Bressanone e Al.Pi Prato. I punti di forza sono la compattezza del gruppo e la difesa arcigna ed aggressiva. Si rivedrà in campo il capitano, Pierluigi Di Marcello, il portiere 43enne che ha alle spalle una lunga carriera in serie A con diverse formazioni, oltre allo stesso Teramo. Tornano i tifosi sugli spalti, seppur limitati al 35% della capienza dell’impianto. Entrata ad offerta libera.