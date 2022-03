Pallamano, il Romagna si prepara alla trasferta in Sardegna: in palio punti preziosi per i playoff

Classifica alla mano, la trasferta contro la Verdeazzurro Sassari può dare la (quasi) ufficialità della qualificazione alle final 6 della Pallamano Romagna: in caso di vittoria, infatti, gli arancioblu metterebbero ben 11 lunghezze tra loro e, appunto, i sardi, attualmente stabili al 3° posto. A quel punto, infatti, mancherebbero solo 7 giornate alla fine della regular season e per Chiarini e compagni la strada sarebbe praticamente spianata.

Ma prima c’è da approdare a Sassari (viaggio aereo compreso) e bissare il successo ottenuto al PalaCattani a fine ottobre: in quell’occasione Di Domenico (7), Mazzanti e Albertini (5) trascinarono gli arancioblu al successo 35-20. Fu una bella partita, con i sardi in partita fino a metà frazione. Già all’intervallo (21-12) i romagnoli scapparono nel punteggio e non ebbero alcun problema a gestire il vantaggio nella ripresa.

In settimana, tra l’altro, il Giudice sportivo ha comminato 3 giornate di squalifica al sassarese Francisco Zidarich per comportamento antisportivo nel match Cingoli-Verdeazzurro. Zidarich fu certamente tra i migliori in campo nella gara d’andata, al di là delle 5 reti realizzate, insieme al portiere Munda, il centrale Vassia (5) ed al “ruvido” Gonzalo Sgarella, fratello di quel Cesar che una decina di anni fa giocò al Romagna Handball.

Fischio d’inizio alle ore 16,00.

Classifica: Pallamano Romagna 32, Cingoli 29, Verdeazzurro Sassari 23, Lions Teramo 21, Chiaravalle 19, San Lazzaro 18, Camerano 17, Follonica 16, Campus Italia, Ambra e Casalgrande 14, Pescara 12, Bologna United 3, Prato 0.