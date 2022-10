Pallamano, occasione sprecata per il Romagna contro il Fondi

Era certamente molto atteso (da ambo le squadre) lo scontro diretto tra Fondi e Romagna, in vista della corsa alla salvezza e dei playout. Gli arancioblu restano aggrappati al match per tutti i 60’ e, lungamente, meritano il successo, ma nel finale sono i padroni di casa a segnare le reti decisive con Canete e Vanoli, serrando la porta con Garcia. Il Romagna non schiera, tra gli altri, il capocannoniere di squadra Ivan Antic, in infermeria per un problema alla mano ed inutilizzabile in questa importante trasferta. Coach Giacinto De Santis, invece, può contare sullo stato di grazia di due elementi di primissimo livello in categoria come il tiratore Tomas Canete (60 gol in 6 partite e titolo provvisorio di capocannoniere dell’intero campionato) ed il portiere Facundo Garcia che saranno preziosi per i laziali nella lotta per evitare playout e retrocessione.

Nel primo tempo, totale equilibrio tra le due squadre che si studiano a lungo, con Fondi che allunga solo in due occasioni sul +3 (5-8 al 19’ e 8-11 al 23’). Nella prima frazione tra gli ospiti segnano parecchio Lo Cicero e Chiarini (4 a testa), oltre ad Albertini e Rotaru (2 a testa), mentre tra i padroni di casa è Canete il (solito) vero trascinatore con 6 reti, seguito da Luigi Arena (4) e Daniele De Luca (3). Nella ripresa, macchiata da ben 4 esclusioni per 2’ rifilate agli ospiti, dopo il 13-16 dei locali, arriva la rimonta (e il bel gioco) del Romagna che mette anche la freccia al 12’ con la doppietta filata di capitan Fabrizio Tassinari che sigla il 19-18, nonostante l’ennesima inferiorità numerica. Poi si prosegue di nuovo in equilibrio: 20-20 al 15’, quindi 23-23 con la rete di Lo Cicero al 21’.

Due reti in pochi istanti dei mattatori Canete e Vanoli porta avanti Fondi nel momento cruciale al 24’ sul 23-25. Martin Di Domenico accorcia il divario al 27’ con un bel movimento dall’ala sinistra sull’idea di Tassinari e Lo Cicero che allarga l’assist al compagno. E’ il 24-25 quando mancano 200 secondi esatti alla sirena. Ma a 2’30” dalla fine un tiro fulminante dai 9 metri a sinistra di Canete decide, in pratica, il match, mettendo due lunghezze tra le due formazioni. Anche perchè, poi, Rotaru in buona penetrazione dalla destra si fa neutralizzare la conclusione dal migliore in campo Facundo Garcia (al pari, chiaramente, di Canete). La rete frontale di Vanoli mette i sigilli sul successo del Fondi che raggiunge quota 3 in classifica.

Ancora ferma al palo, invece, la Pallamano Romagna che spreca l’occasione di guadagnare punti, seppur con la prima buona prestazione in stagione. In settimana la squadra di coach Domenico Tassinari dovrà cercare di recuperare tutti gli uomini e le forze (fisiche e mentali) a disposizione per preparare al meglio la gara di sabato 29 ottobre, alle ore 19: alla palestra Cavina arriverà un Rubiera che sta vivendo un momento agrodolce, condito da punti importanti guadagnati contro Sassari (32-32) e contro Fondi (29-21), ma anche da diverse assenze ed infortuni.

FONDI-PALLAMANO ROMAGNA 27-24 (p.t. 14-13)

Fondi: Garcia, Speranza, Trani, Ciccolella 1, Panza, Miceli 1, Vanoli 3, Muccitelli, Canete 12, Dieguez, De Luca 5, D'Ettorre, Durnwalder, Arena 5, Rotunno, Di Biasio. All: De Santis

Pallamano Romagna: Redaelli, Mandelli, Amaroli, Albertini 3, Mazzanti, Chiarini 5, Bandini, Essam 1, F.Tassinari 3, Gollini, Lo Cicero 6, Rotaru 3, Di Domenico 1, Ceroni 2.

All: D.Tassinari

Arbitri: Castagnino e Manuele