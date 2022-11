Pallamano, per il Romagna è tempo di riscossa contro Campus Italia

Turno infrasettimanale piuttosto delicato per la Pallamano Romagna che affronterà, al PalaCavina di Imola, il Campus Italia per la 10^ giornata del girone di andata di serie A Gold. Delicato perchè queste sono partite da vincere per gli arancioblu, contro una formazione della stessa fascia e perchè c’è necessità di risalire in classifica dopo queste due partite settimanali: dopo il Campus Italia, infatti, sarà la volta del Carpi, fanalino di coda, in trasferta.

Il Campus Italia è nato per il progetto legato alla nazionale italiana giovanile con ragazzi del biennio 2004-2005, guidati giorno dopo giorno da coach Pasquale Maione (ex pivot azzurro) e dal direttore tecnico Riccardo Trillini. La squadra è stata inserita in serie A Gold dopo la rinuncia estiva di Trieste e gioca l’attuale campionato fuori classifica, tant’è che nella prossima stagione tornerà nella seconda categoria nazionale.

Gli abruzzesi, dunque, giocano senza pressioni, con tanto entusiasmo per l’occasione ricevuta e senza blocchi mentali dovuti ai movimenti di classifica. Per di più, Maione dispone di un manipolo di atleti di grande talento e dal futuro certo ad alti livelli, come, tra gli altri, Christian Manojlovic e Tommaso De Angelis, veri protagonisti del massimo campionato e, rispettivamente 8° e 7° nella classifica marcatori della A Gold con 52 e 53 reti realizzate, seguiti da Marco Zanon (42) e Federico De Ruvo che con 29 reti appaia il tiratore del Romagna Ivan Antic.

Antic che è assente in maglia Romagna dalla gara interna al PalaCattani del 1 ottobre contro Merano, ma non sarà l’unico del roster a non esserci nel turno infrasettimanale, visti i diversi infortuni capitati nelle ultime settimane. Gli abruzzesi giungono alla Cavina dopo la netta affermazione interna contro il Secchia Rubiera nell’ultima giornata (32-23), mentre i romagnoli devono dimenticare in fretta il brutto finale di primo tempo di Conversano, che ha compromesso la trasferta. Palla al centro alle ore 20,00.