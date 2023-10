Pallamano, prima vittoria in trasferta per il Romagna che batte Teramo

Vittoria eclatante e di larga dimensione del Romagna che ottiene i primi 2 punti in trasferta nella stagione 2023/2024, su un campo notoriamente ostico come quello dei Lions Teramo. Finisce 32-23 per gli arancioblu che dominano per 60 minuti senza mai togliere il piede dal gas. Solo a metà ripresa si registra un momento di calo di tensione degli ospiti con gli abruzzesi che accorciano fino al -6 (24-18), ma per il resto del match l’inerzia è sempre nelle mani di Rotaru e compagni. Che sono più forti anche dell’espulsione di Bellini che ha il sapore della svista arbitrale: al minuto 8’ del primo tempo (sul 5-0 per gli ospiti) Martin cade a terra alle spalle del pivot romagnolo e l’arbitro (forse con troppa precipitazione) decide di estrarre il cartellino rosso davanti a Bellini. I locali non approfittano della situazione e il Romagna riesce a piazzare i mattoni che risulteranno decisivi per il successo: all’intervallo il 20-8 fotografa un Romagna straripante e un Teramo forse eccessivamente sconfortato. Nella ripresa i biancorossi reagiscono e tentano la miracolosa rimonta, ma i “senatori” ospiti chiudono ogni velleità degli abruzzesi. E’ un successo netto e molto importante soprattutto per il morale che continua ad essere alto in una squadra ancora imbattuta come la capolista Camerano ed il San Lazzaro. Alla pausa per le Nazionali, in vista del big match Romagna-Camerano di sabato 11 novembre al PalaCavina, gli arancioblu ci arrivano con 7 punti sui 10 a disposizione e tanta fiducia ed energia mentale.

Coach Moriana sceglie lo “starting 7” con Redaelli tra i pali, Bellini pivot, Albertini e Di Domenico all’ala, Rotaru, Mengoli e Lamarca sulla linea degli esterni. La gara si apre con la doppietta di Di Domenico (2-0 nei primi 3’), con il Romagna che tenta subito la fuga sul 5-0 al 7’ grazie alle perle di Lamarca (anche un rigore) e Rotaru. A dare la scossa al match non sono i biancorossi locali, bensì il cartellino rosso rifilato a Emanuele Bellini all’8’ per un fallo (apparso alquanto dubbio) visto dall’arbitro al limite dell’area. Subito dopo, esclusione di 2’ anche a Rotaru in attacco, ma la squadra di casa non approfitta della doppia superiorità numerica, con coach Massotti che interrompe il gioco per un timeout sul 5-1 per gli ospiti al minuto 13. A metà frazione i gol di Tondini e Lamarca (2 rigori) mettono il +7 per gli ospiti (9-2), con gli abruzzesi che non riescono a forzare la difesa romagnola e a superare Redaelli che para ripetutamente (12-4 al 20’ con i gol in acrobazia di Albertini e dai 9 metri di Bianconi e Mazzanti). E’ ancora la coppia di terzini Mazzanti e Lamarca a firmare il +10 al 23’ con reti spettacolari: è il primo +10 della stagione arancioblu. Nel finale di tempo Zavagli dall’ala firma una bella doppietta (18-7 a 3’ dalla sirena), quindi Albertini e Tondini confezionano un importante 20-8 con cui ci si accomoda all’intervallo.

Al cambio campo, Rotaru e Redaelli tra i pali giocano in scioltezza e il Romagna mantiene un vantaggio in doppia cifra (21-10 nei primi istanti di gioco). Si segna notevolmente meno rispetto al primo tempo, infatti al 7’ il punteggio vede il Romagna sul 22-12 con il gol su ribattuta di Rinaldo. Al 10’ Redaelli para (tre parate in pochi istanti) e Di Domenico sigla il 24-14. Al 12’ Camaioni esce di scena per la terza esclusione, ma allo scoccare del 14’ Murri in elevazione supera Redaelli per il 24-17 con il Teramo in rimonta negli ultimi minuti. Da segnalare anche due rigori sbagliati da Lamarca. A metà ripresa il rigore di Forlini accorcia ulteriormente sul 24-18. Ci pensano Rotaru e Zavagli (dai 7 metri) a portare il vantaggio sul 26-19, quindi, mentre ci si avvia agli ultimi 10 minuti di gara, Di Domenico, Bianconi e Rinaldo firmano il rassicurante 29-20, mentre a 7’ dalla sirena coach Massotti chiama il timeout sul 30-21, dopo la rete di potenza di Rotaru. Nel finale Di Domenico, Tondini e Maistrello (tra i pali nella seconda parte della ripresa) lanciano il Romagna verso il primo successo in trasferta della propria stagione (32-22). Finisce sul 32-23 per il Romagna. Ora la pausa per la Nazionale Italiana, quindi, sabato 11 novembre al PalaCavina il tanto atteso big match contro la capolista a punteggio pieno Camerano.

LIONS TERAMO-ROMAGNA 23-32 (p.t. 8-20)

Teramo: Addazi, De Angelis, Reginaldi, Forlini 4, Di Battista 2, Martin, Murri 5, Angeloni 3, D’Argenio 1, Misantone, Michini, Ciutti, Valeri 3, Leodori 3, Camaioni, Barbuti 2. All: Massotti

Romagna: Redaelli, Maistrello, Mandelli, Mengoli, Bianconi 3, Albertini 2, Mazzanti 2, Lamarca 6, Tondini 3, Rotaru 5, Rinaldo 2, Bellini, Nori, Di Domenico 5, Zavagli 4. All: Moriana

Arbitri: Fasano e Lorusso