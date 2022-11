Pallamano, rimonta mancata per il Romagna nel derby contro Carpi

Brutto scivolone, soprattutto a livello morale. Dopo il pareggio casalingo contro il Campus Italia, il Romagna non riesce a strappare punti dal fanalino di coda Carpi: al PalaVallauri passano i biancorossi 28-25 al termine di un match combattuto Con l’11esima giornata, la classifica si “spezz,a” per la prima volta in maniera piuttosto netta, in due tronconi: da una parte le squadre che lotteranno fino alla fine per il tricolore, dall’altra quelle che, probabilmente, dovranno sudarsi la permanenza in serie A Gold fino all’ultima giornata e ai playout. Sono 4 le lunghezze, infatti, tra la coppia Bolzano e Fasano a quota 13 e la coppia Fondi e Cassano Magnago (9). Se la classifica fosse questa alla fine della regular season, il cammino proprio Fondi e Cassano si dividerebbe, con una che sarebbe nei playoff come ottava e l’altra che sarebbe salva senza l’incubo della post-season. Quindi, al momento, sarebbero Romagna, Carpi, Secchia ed Albatro le formazioni interessate ai playout. Ma di tempo ce n’è ancora parecchio, con un intero girone di ritorno da affrontare e, prima le ultime due partite (oltre al recupero contro Fasano) dell’andata.

La cronaca registra ben 9 rigori a favore del Carpi (7 realizzati), con i 2 per il Romagna (un errore) e vede i padroni di casa avanti 3-0 in apertura, con gli ospiti che segnano il primo gol di serata al 5’ con Rotaru. Coppola segna due reti (con un rigore) a cavallo del 12’ per il 7-4 dei locali. Ma a metà frazione le reti di Rotaru, Bandini e del portiere Redaelli (che beffa il rientro in porta di Jurina dopo l’extraplayer) riportano in parità la contesa sul 7-7 che poi diventa 9-9, prima dell’allungo importante a 5’ dalla fine con la rete di Kasa e quella in diagonale in contropiede di Coppola (13-10), con il timeout che serve, soprattutto, a spezzare il ritmo dei padroni di casa. Il primo tempo si chiude con le reti di Lo Cicero e Coppola che beffa Mandelli su rigore (14-12), mentre jurina para in tuffo la conclusione allo scadere di Rotaru dai nove metri.

Al 5’ della ripresa il Carpi è impegnato in un allungo che indirizzerà il match sul 18-14, anche perchè, tra i pali, Jan Jurina continua uno show personale. Dall’ala Sortino segna il 20-15 all’8’, Di Domenico risponde dall’altra parte (22-19) al 12’, ma per diversi minuti si continua punto a punto, con la difesa locale sempre molto aggressiva, mentre gli ospiti puntano a disinnescare soprattutto Coppola e Kasa. Al 15’30” Redaelli intercetta un rigore di Coppola e nell’attacco, al limite del passivo, è Fioretti a segnare un gran gol da lontano (22-20). Ma la rimonta è spezzata dai 2’ rimediati da Essam che favorisce la rete di Kasa e, successivamente, il rigore di Ceccarini: al 19’ il Carpi guida 24-20. Negli ultimi 10’ il Romagna non ha più la forza di recuperare il gap e il divario si allarga e si stringe come un elastico tra i 3 ed i 4 gol di differenza. La gara si chiude sul 28-25 con il Carpi che aggancia proprio il Romagna a quota 2 punti in classifica.

Arancioblu chiamati alla lunga e difficile trasferta di Fasano, mercoledì 23 novembre alle ore 19,30 per il recupero dell’ottava giornata di andata. E sabato 26 novembre si tornerà al PalaCattani di Faenza per la sfida contro l’Albatro Siracusa dell’ex di turno Lorenzo Martelli tra i pali dei siciliani.

CARPI-PALLAMANO ROMAGNA 28-25 (p.t. 14-12)

Pallamano Carpi: Jurina, Sa.Hajfrej, Se.Hajfrej, Toro, Cascone 3, S.Serafini, Soria 1, Nocelli, Carabulea, Kasa 6, Coppola 7, Korkaric 2, Sortino 4,

Ceccarini 5. All: D.Serafini

Pallamano Romagna: Bianconi, Amaroli 1, Fioretti 2, Albertini, Chiarini, Bandini 1, Essam 1, F.Tassinari 3, Gollini, Rotaru 9, Redaelli 1, Di Domenico

4, Lo Cicero 3, Mandelli, Ceroni. All: D.Tassinari

Arbitri: Castagnino e S.Manuele