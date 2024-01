Pallamano, scontro diretto in vista playoff: il Romagna cede al Chiaravalle

Il Romagna cede al Chiaravalle l’onore delle armi in un vero e proprio scontro diretto in vista playoff, ricco di azioni interessanti, spettacolari, parate e colpi di scena, con gli ospiti costantemente alla ricerca della rimonta e i locali a tentare di mantenere qualche gol di vantaggio. Ne esce una partita divertente, frizzante, ad alta intensità, seppur non “cattiva”, nonostante l’inevitabile agonismo che un match di tale valore si porta dietro.

In una seconda giornata di ritorno che registra anche il successo importante del Molteno sul Cologne, con i lecchesi rientrati pienamente in corsa per un posto di alta classifica, il Chiaravalle torna a staccare i bresciani raggiungendo gli arancioblu al 3° posto a quota 18 punti. Nel frattempo, infatti, con il successo (meno agevole delle previsioni) sul Campus Italia, San Lazzaro si riprende la seconda piazza alle spalle della “lepre” Camerano. Dopo il turno di pausa del prossimo weekend, dunque, il Romagna scenderà in campo alla Cavina di Imola sabato 10 febbraio proprio contro San Lazzaro di coach Andrea Fabbri nel secondo scontro diretto consecutivo di questa fase.

A Chiaravalle, curiosità da annotare il gol dei due portieri: sia Maistrello che Sanchez, infatti, si esibiscono in realizzazioni dalla propria area, sfruttando l’assenza tra i pali dell’avversario per l’extraplayer. Mario Sanchez è assolutamente il protagonista tra i padroni di casa, mettendo in archivio una prestazione maiuscola ricca di parate, soprattutto nei momenti topici, ovvero nel finale dei due tempi di gioco. Nello scontro diretto tra marcatori, Javier Lamarca supera 5-2 Alex Castillo, con entrambi i tiratori che stanno viaggiando attorno alla decima posizione nella speciale classifica dei cannonieri di serie A Silver. Ottimo debutto casalingo con la maglia del Chiaravalle per l’argentino Morettin che infila 11 reti, dando, soprattutto, grande solidità alla compagine di coach Guidotti.

Grande equilibrio nei primi 10’ sul 4-4 con la rete in diagonale sotto all’incrocio di Di Domenico, dopo l’errore nello stesso tiro dall’altra parte di Brutti. Quindi i padroni di casa infilano il primo break importante della loro partita, scappando dal 4-5 (gol di Rotaru) dell’11’ al 10-5 del 15’ grazie alle reti di Guerrero (2) e Morettin (2), Sanchez e G.Santinelli. Dopo diversi errori al tiro, l’esclusione di Di Domenico e un po’ di scoramento, il Romagna capisce che ci sono i margini per rientrare in carreggiata. E’ un “no look” di Lamarca a liberare sui 6 metri Bellini, che poi replica per l’11-7 al 21’. Un minuto dopo grazie anche alle reti di Mazzanti, coach Guidotti è costretto a chiamare timeout sul 12-9, con il fiato sul collo del Romagna. Sul rigore successivo Morettin tenta il pallonetto morbido ma (forse) non sa che Maistrello è in un momento magico in questa stagione e per il portierino veneto è facile agguantare la palla, aumentando la fiducia del Romagna nel frangente. A 6’ dall’intervallo un poderoso contropiede di Mazzanti firma il -2 (12-10), che viene mantenuto fino all’intervallo (16-14) con la rete in tuffo dall’ala sinistra di Zavagli.

Al cambio campo, l’inerzia resta nelle mani dei marchigiani, con qualche lampo ospite. Ma nei primi minuti, in mezzo a qualche errore al tiro da ambo i lati, è un bolide di Mazzanti a sbloccare la ripresa (16-15 al 2’). Nei minuti successivi Sanchez e Maistrello firmano un paio di ottimi interventi, mentre Castillo commette due falli di sfondamento evidenti. Al 6’ un assist volante di Lamarca libera Rotaru in piena area e per il capitano arriva il gol del pareggio a quota 17. E’ Brutti dall’ala destra a ridare fiducia ai suoi con il +1, con il Romagna che butta alle ortiche l’attacco successivo, permettendo a Castillo di costruire uno stranissimo contropiede concluso comunque da G.Santinelli: in pochi secondi dal 17-17 si passa sul 19-17 per Chiaravalle all’8’, subito dimezzato da uno spettacolare sottomano di Mazzanti. All’11’ Ceroni guadagna un 2’ di esclusione per l’avversario diretto (O.Santinelli) e Zavagli trova la spazio per una spettacolare rete dall’ala sinistra (20-19).

E subito dopo si registra la rete di Maistrello che beffa il collega Sanchez al rientro in campo dopo l’extraplayer (20-20). A metà frazione i locali piazzano il break che probabilmente sarà decisivo per le sorti del match: 23-20 grazie a G.Santinelli, al rigore (con esclusione di Ceroni su Del Curto) di Castillo e alla rete di Morettin (straripante in questo debutto sul campo marchigiano). A 10’ dalla sirena finale Lamarca prima ritenta con successo l’assist volante in piena area per Rotaru, quindi segna dai 7 metri: dopo la ribattuta coi piedi sul rigore di Sanchez, la palla torna proprio tra le mani del terzino iberico che segna agevolmente a porta sguarnita (24-22). Maistrello para (in fotocopia rispetto al primo tempo su Morettin) il pallonetto su rigore di Castillo a 9’ dalla fine e, nell’azione successiva, Lamarca penetra per il -1 (24-23).

A 7’30” il rigore Morettin lo segna, invece, con il Chiaravalle che respira dopo qualche minuto in sofferenza offensiva. Mentre ci si avvicina agli ultimi 5’ di partita, il Romagna sbaglia in attacco e concede la rete al pivot Del Curto che rimette tre mattoni tra le due squadre. Gli ospiti non riescono più a recuperare completamente il gap, anche se ci prova fino all’ultimo con le reti di Di Domenico e Bellini (26-25 a 4’). Un minuto dopo Guerrero fredda Maistrello con un tiro secco frontale dai 9 metri (27-25). A 3’ esatti dalla fine Rotaru colpisce Morettin in penetrazione e viene escluso per 2’: è il momento cruciale del match con il Romagna con l’uomo in meno che subisce anche la rete dello stesso Morettin in slalom centrale. Sul 28-25 non c’è più lo spazio e il modo per concludere la rimonta. Finisce 29-26 con le reti di Brutti (tra i migliori dei suoi) e Lamarca (rigore).

Seconda sconfitta stagionale per il Romagna di coach Moriana che ora potrà preparare al meglio il derby bolognese contro San Lazzaro, in programma sabato 10 febbraio al PalaCavina di Imola.