Pallamano, secondo pareggio consecutivo per il Romagna

Partita difficilmente descrivibile quella tra il Romagna e il Chiaravalle, ovvero due formazioni che puntano a mantenere la parte alta della classifica e che, attualmente, sono imbattute e all’inseguimento del trio Camerano, San Lazzaro e Lanzara, in vetta a punteggio pieno. Chiaravalle schiera una formazione con tutti gli effettivi, ritrovando un Alex Castillo (che aveva saltato l’esordio) assoluto leader della manovra ospite. Tra i pali prestazione di alto livello dei due portieri Mandelli e Sanchez, aiutati dalla buona prova della propria difesa.

Il Romagna raggiunge il massimo vantaggio di serata poco prima dell’intervallo, sul 15-9 siglato da Bianconi che si tramuta nel 17-12 dell’intervallo. A metà frazione, lo show di Di Domenico che segna a ripetizione, seguito da Mazzanti, entrambi inarrestabili in piena velocità. Ma il blackout di inizio ripresa cancella quanto di buono creato nel primo tempo: dopo 10’ Chiaravalle impatta a quota 17 con le reti di Takacs, Del Curto, Castillo e Guerrero, ovvero, tutti i principali terminali offensivi dei marchigiani. Il Romagna appare stordito dalla rimonta ospite, ma riesce a ritrovare coraggio soprattutto con le reti di Rotaru e Lamarca.

Il finale è incandescente, con il totale equilibrio in campo e sul tabellone. A 4’ dalla sirena il 24-23 è l’avvio di un fotofinish da brividi: Lamarca riceve un colpo durissimo al collo che desta preoccupazione, ma resta in campo; al 27’ Castillo penetra centralmente per pareggio; gli rispondono da una parte Lamarca e, dall’altra, Guerrero a meno di 2’ dalla fine. A 50” dalla sirena Castillo trova il varco per il gol del vantaggio, ma coach Guidotti avverte la coppia arbitrale di aver richiesto il timeout prima del tiro dell’italo domenicano. Gli applausi della Cavina sottolineano il bel gesto di sportività del tecnico ospite.

Dunque, gol annullato e tutti in panchina prima degli ultimi secondi di gioco. Castillo sbaglia il tiro “sotto-passivo”, quindi è Moriana a chiamare il timeout: al rientro in campo, il Romagna attacca a testa bassa ma l’assist centrale di Lamarca per Bellini a pochi secondi dalla fine, non viene raccolto dal pivot. Quindi tutti negli spogliatoi sul 25-25.

Testa al derby: sabato 7 ottobre alle 19, al Palayuri andrà in scena un derby con radici antichi contro una Tecnocem San Lazzaro che ha iniziato la stagione con due cavalcate vincenti contro Cologne e Campus Italia.

ROMAGNA-CHIARAVALLE 25-25 (p.t. 17-12)

Romagna: Mandelli, Maistrello, Di Domenico 5, Zavagli, Mazzanti 3, Tondini, C.Mengoli, Rotaru 4, Bianconi 1, Lamarca 7, Rinaldo 1, Bellini 1, Albertini 2. All: Moriana

Chiaravalle: Sanchez, Ballabio, Chiappini, Battistelli, O.Santinelli 1, Babbini, Solustri, Salmonti, Takacs 6, Brutti 3, G.Santinelli 1, Ceresoli, Castillo8, Del Curto 2, Vichi, Guerrero 4. All: A.Guidotti

Arbitri: D.Testa e G.Testa