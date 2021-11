Pallamano serie A2, il Romagna pronto per la trasferta di Chiaravalle

Domenica sulle rive dell’Esino, nell’entroterra anconetano (tra Falconara e Jesi) per la Pallamano Romagna che affronterà la trasferta di Chiaravalle con l’intento di proseguire la propria corsa al 1° posto del girone. Dopo il largo successo ai danni del Pescara (37-28), gli arancioblu, dunque, faranno visita all’altra formazione che sta viaggiando ai limiti dell’alta classifica, attualmente appostata in quinta posizione a quota 10 punti.

La squadra di Domenico Tassinari giocherà, dunque, conoscendo già il risultato delle dirette concorrenti Cingoli e Lions Teramo, impegnate rispettivamente ad Ambra e contro Casalgrande. Chiaravalle è una formazione che sta emergendo nelle zone alte della classifica; i ragazzi di coach Andrea Guidotti sono trascinati in campo dal terzino sinistro Alex Castillo, il 32enne italiano con origini dominicane, che ha accumulato diverse esperienze in serie A1. Il tiratore segna mediamente 10 reti a partita e sta mettendo la squadra nella condizione di mina vagante del girone. Gli altri compagni segnano discreti bottini: Ceresoli, Brutti, Biondi, Lucarini, Cognini e Solustri si alternano su buoni livelli nei referti delle gare di campionato. Chiaravalle è, dunque, una squadra da prendere con le molle, soprattutto in casa, dove finora ha sempre trovato buoni risultati con 3 vittorie su 4 partite, ad esclusione dello scivolone con Campus Italia (29-32).

I marchigiani sono in serie A2 da diverse stagioni e proseguono nello sviluppo del settore giovanile dal quale attingono gli atleti per la prima squadra: con l’ingresso nel roster, nella stagione attuale, di Alex Castillo, gli orizzonti societari si sono forzatamente ampliati, puntando verso i primi 4 posti della classifica.