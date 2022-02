Pallamano serie A2, il Romagna sfida Casalgrande per mantenersi in vetta alla classifica

Dopo l’importante successo casalingo sul Campus Italia (33-29), la Pallamano Romagna affronterà il derby serale contro lo Spallanzani Casalgrande al PalaKeope, sabato 12 febbraio 2022, alle ore 20,45. All’andata alla palestra Cavina di Imola, il Romagna mostrò i muscoli registrando il record (difficilmente superabile) di realizzazioni in una singola gara (48 gol segnati) e mettendo in moto una vera e propria “cooperativa del gol”, ovvero spedendo a rete ben 13 giocatori di movimento. Dall’altra parte, sono soprattutto Mattia Lamberti (alla Cavina, 10 reti per lui) ed Emanuele Seghizzi i principali pericoli per la difesa romagnola.

Il Romagna potrà ancora approfittare dell’ennesimo rinvio del match per covid del Cingoli, per allungare momentaneamente sul +3 in classifica sui marchigiani, che ora dovranno recuperare le gare contro Teramo, Casalgrande e Follonica. Il Romagna, al momento, deve recuperare solo la trasferta di Teramo.

Classifica: Pallamano Romagna 28, Cingoli 27, Lions Teramo 20, Verdeazzurro 19, Chiaravalle 18, Follonica 16, Camerano 15, Campus Italia 14, Casalgrande 13, Ambra 12, S.Lazzaro e Pescara 10, Bologna United 3 (pen -3), Prato 0.