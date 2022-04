Pallamano serie B, colpaccio del Faenza in trasferta a Modena: agganciato il secondo posto

Era importante il momento di forma della formazione di coach Luca Montanari: dopo il meritato successo 33-28 ai danni del Modena, questo momento diventa particolarmente splendido. Nel recupero della 10^ giornata di andata, contro una delle corazzate del girone, i biancoazzurri mostrano i muscoli e bissano il bel successo casalingo ottenuto una settimana fa contro i cugini di Imola, mantenendo, dunque, il 2° posto in coabitazione proprio di Modena. La vittoria nello scontro dà slancio al periodo dei manfredi che ora possono guardare con ulteriore fiducia agli ultimi appuntamenti di regular season: il primo, sabato 30 aprile, li vedrà impegnati a Ferrara, al mitico PalaBoschetto, contro l’Estense, altra formazione di vertice del girone.

Contro Modena, partita dura e ruvida, come da previsioni: è evidente come al 60’ a festeggiare sia una squadra compatta ed unita che ha saputo mantenere lucidità anche nei (pochi) momenti di difficoltà. Nei primi 15’ del primo tempo è Modena a tenere un minimo vantaggio grazie all’avvio importante di Pugliese (5 reti), Martinelli (2) e Stallo (2) fino al 8-9. Quindi la reazione dei padroni di casa che ritrovano smalto e reti a ripetizione da 6 atleti diversi, trascinati da Bertelli (5), Filipponi (4), M.Montanari (3), Andalò, Ste.Babini e Soglia (2 reti a testa), per il 18-15 prima dell’intervallo.

Tutt’altro che chiusa la contesa, con gli ospiti pronti a rientrare (21-20 dopo 10’) con le reti di Pugliese e Pollastri, anche se Faenza rifila un nuovo break con Filipponi, Bertelli (2) e Stefano Babini (25-21 al 13’). Modena resiste e si torna punto a punto, con l’ultimo contatto sul 26-26 al 20’. Gli ultimi 9’ di gioco, però, si tingono di biancoazzurro: Faenza realizza il break decisivo 7-2 che chiude la gara sul 33-28. A segno, nel finale, Soglia, Andrea Babini (molto positivo il suo rientro in campo dopo oltre due mesi dall’infortunio), Filipponi (3), M.Montanari e Stefano Babini. Si chiude, ancora, in festa per Faenza, con i giocatori che ora son chiamati a restare compatti nei prossimi match, per rimanere all’interno dei primi 4 posti in classifica.

Pallamano Faenza-Pallamano Modena 33-28 (p.t. 18-15)

Faenza: Bertagnin, Donati, Andalò 2, And.Babini 2, Ste.Babini 4, Sim.Babini, Bertelli 8, Filipponi 9, Garnero, Giraldi, Lega, Montanari 5, Nori, T.Sami, Soglia 3, Zama. All. L.Montanari

Modena: Speital, Bonelli, L.Dallari, Turrini 2, Pugliese 11, Prandi, Martinelli 2, Ben Henia, Stallo 7, Torri, Pollastri 2, Fiorini, Corradini, G.Dallari, Vaccari 4. All: Sgarbi

Arbitri: Lazzari e L.Kurti

Classifica: Rapid Nonantola 34, Faenza e Modena 26, Marconi Jumpers 24, Imola e Estense 22, Carpi 20, Carpine 18, S.Lazzaro 16, Felino 8, Sportinsieme -1, Valsamoggia -3.