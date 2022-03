Pallamano serie B, doppia vittoria per il Romagna contro Felino e Carpine

Weekend ricco di soddisfazioni in trasferta per le formazioni di serie B del progetto Pallamano Romagna. Imola supera 24-22 il Carpine, mentre Faenza ha la meglio 27-23 sul Felino a Parma. Una bella (ed importante) boccata d’ossigeno per le due squadre dei coach Ferraresi e Montanari che raggiungono l’ottima posizione in classifica del 2° posto, seppur in ampia coabitazione con Modena ed Estense. Alle spalle della capolista imbattuta Rapid Nonantola, Faenza ed Imola ora devono tentare di restare ai vertici della graduatoria, anche se nel prossimo turno di sabato 2 aprile, i biancoazzurri, al PalaCattani, ospiteranno proprio il Rapid, nel match più complicato del girone di ritorno. I gialloneri, invece, alla Cavina ospiteranno Felino.

Entrambe le gare inizieranno alle ore 18,30.

Partite come quelle di Parma, contro il Felino, si potrebbe rischiare di affrontarle con relativa sufficienza, vista la classifica degli emiliani. Ma Faenza è troppo affamata di punti e di vittorie, per rischiare di perdere l’occasione. E, infatti, al 60’, i manfredi festeggiano l’ennesimo successo del proprio cammino in stagione. Che poi, si tratta della 4^ vittoria consecutiva.

A Parma i biancoazzurri comandano le operazioni dal primo all’ultimo minuto di gioco, senza che Felino sia mai in grado veramente di vincere il match. Nei primi 10’ il punteggio non si sblocca dall’1-0 per Faenza (Andalò), grazie ai tanti errori dei due reparti offensivi. Faenza si sblocca firmando il 5-1 con le reti di Filipponi, Ste.Babini (2) e M.Montanari. Da lì gli ospiti son padroni del destino in una sfida che non decolla mai dal punto di vista tecnico, soprattutto nel primo parziale che si chiude sul 12-9, grazie soprattutto ai bottini personali di Ste.Babini e M.Montanari (3 a testa) e Filipponi (2).

Nei primi 10’ della ripresa i parmigiani mostrano una veemente reazione che porta al pareggio 14-14 con le reti di Giannino (topscorer di serata con 10 reti), Ghiretti e Giovannelli. Faenza trova il coraggio di inserire la marcia giusta e trascinato dalle 4 reti di Soglia e le 3 di Andalò e Satta, stacca il pass per la vittoria con un break di 7-1 (21-15 a metà frazione). Il finale non riserva alcun patema per gli ospiti che gestiscono il vantaggio fino al 27-23 sulla sirena.

Nel prossimo turno, sabato 2 aprile, al Palacattani di Faenza, il big match contro la corazzata Rapid Nonantola che, al momento, non ha ancora conosciuto sconfitta in campionato: ai biancoazzurri l’onere di provarci tra le mura amiche.

Felino-Faenza 23-27 (p.t. 9-12)

Felino: Caldera, Branghi 2, Coruzzi 1, Ghiretti 2, Giannino 10, Mihalcea, Allodi, Bertolotti, Dalle Vacche 1, Giovannelli 1, Menghini 6. All: Faiulli

Faenza: Donati, Bertagnin, Nori 1, Andalò 4, Ste.Babini 4, Filipponi 2, Garnero 1, Sim.Babini 1, M.Montanari 5, T.Sami, Zama 1, Bertelli, Giraldi, Lega, Satta 4, Soglia 4. All: L.Montanari

Arbitro: Stella