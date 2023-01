Pallamano, in serie B Faenza schianta Ferrara e mantiene il secondo posto in classifica

E’ una macchina da gol la squadra di coach Francesco Lodato che stravince il derby contro Ferrara United al PalaBoschetto, in un match che ha pochissimo da raccontare, vista la differenza tecnica, fisica e di esperienza tra le due formazioni. I biancoazzurri volano sul 10-4 (al 15’) con le reti di Montanari (3) e Tarroni (2), ma Faenza gioca bene, sfruttando i tanti terminali offensivi che si dividono responsabilità e tiri. Già all’intervallo la posta in palio è praticamente in ghiacciaia per Filipponi e compagni, sul 19-9, con Tarroni già a segno 6 volte, seguito da Simone Babini e Montanari con 3 reti a testa.

E al rientro in campo nella ripresa, il divario si allarga maggiormente con Faenza che infila un break di 10-1 per il 30-10 realizzato in 12’, con reti a raffica di Montanari, topscorer di serata a quota 10 complessive. Segnano praticamente tutti gli effettivi scesi in campo e per Ferrara la speranza è che il 60’ arrivi velocemente. Faenza allarga ancora il vantaggio con un altro break nel finale di 11-4 che va a fissare il punteggio sul 41-14 che ha davvero poco da raccontare. I manfredi mantengono il 2° posto in classifica al pari del Secchia Rubiera, ad una sola lunghezza dalla capolista Marconi Jumpers. Ora testa al derby in famiglia al PalaCattani contro il Romagna giovedì 26 gennaio 2023 alle 19,30.

Ferrara United-Faenza 14-41 (p.t. 9-19)

Ferrara United: Raimondi, Molesini, Rizzo, Carenzo, Tarroni 1, Stagni, Parriglia, Ponsati 5, Ferrari 1, Rossetti 2, Lentini 3, Goreach 2. All: Capurro

Faenza: Donati, Bertagnin, Sim.Babini 2, M.Babini 1, D.Babini 3, Ste.Babini 2, Laghi, Bertelli 5, Turchi 3, Tarroni 6, Montanari 10, Luppi 3, Filipponi 2, Gherardelli 2, Panetti 2. All: Lodato