Pallamano, weekend in chiaroscuro per il Romagna in Youth League

Si chiude con un bottino di 2 punti il trittico in Youth League Under 20 a Carpi (girone C) per la Pallamano Romagna che sigla una vittoria nel “matinée” domenicale contro Casalgrande, dopo i due ko dei giorni precedenti contro Carpi e, all’esordio, Camerano. Weekend in chiaroscuro per i ragazzi di coach Domenico Tassinari che sciupano tanto contro Camerano e Carpi, seppur in maniera diversa, lasciando per strada punti preziosi. Contro Casalgrande, invece, gli arancioblu son determinati nella ricerca dei 2 punti e la vittoria non è mai in discussione.

Contro Camerano, in avvio di concentramento, il Romagna conduce lungamente nel punteggio: 13-11 all’intervallo, poi 16-13, quindi 19-18 a metà ripresa. A 7’ dalla sirena i marchigiani scappano sul 22-25 e gli arancioblu pagano i troppi errori in attacco ed una difesa che, nella seconda metà della gara, appare disunita e meno compatta. Nonostante tutto, nell’ultimo giro di lancette, grazie alle reti di Bianconi e Soglia, il Romagna è ancora a tiro almeno per il pareggio sul 27-28, ma il gol allo scadera di Giambartolomei mette una pietra sulle velleità romagnole.

Pessimo, invece, l’approccio della squadra al secondo match contro Carpi. Nei primi 15’, si registrano ben 13 errori (tra tiri e passaggi) a fronte di soli 3 gol segnati con i modenesi molto “intensi” nella difesa sempre al limite. L’intervallo (8-15) mette fine ad una frazione non all’altezza delle qualità dei vari Bianconi, Zanoni e Tondini, solo per citarne alcuni. Nella prima parte di ripresa i ragazzi di Tassinari cominciano a rosicchiare lo svantaggio con una doppietta di Zavagli (11-16 al 7’). La difesa prende coraggio e isola il fortissimo Serafini, mentre in attacco Zanoni (15-19 a 10’ dalla fine) e Bianconi (17-21 a 6’ dalla sirena) tentano di agguantare l’incredibile rimonta. Ma lo strappo finale viene vanificato dai diversi contropiedi di Sortino e Soria. Carpi costruisce un monumento a Samah Hajfrej, l’ex di turno, autore di circa 20 parate (anche 2 rigori) in una prestazione al limite della perfezione.

Nell’ultimo match di questo weekend, il Romagna ritrova le motivazioni necessarie per vincere almeno un match, cancellando lo strascico dei due ko precedenti. Gli arancioblu, dopo un primo tempo piuttosto equilibrato chiuso sul 15-12, mettono i mattoni necessari per costruire il successo, con un Luca Tondini semplicemente incontenibile per la difesa reggiana che realizza ben 9 reti nella ripresa. Il Romagna scappa nel punteggio (20-14 dopo 6’, 24-17 al 12’) e non si volta più fino alla sirena. Sirena che sancisce la festa arancioblu a fine gara per i primi punti conquistati nella Youth League Under 20 edizione 2021/2022. Ora appuntamento a gennaio 2022, con il secondo concentramento della 1^ fase, a Camerano, quando il Romagna sfiderà le altre tre formazioni del girone C (Tavarnelle e Atellana).

PALLAMANO ROMAGNA-CAMERANO 27-29 (p.t. 13-11)

Romagna: Donati, Emiliani, Bianconi 8, Ballanti, Lubraco, Rinaldo, Zavagli 1, Satta 2, Soglia 6, Ariotti, Nori, Manduchi, Tondini 5, Ramondini 2, Giraldi 1, Zanoni 2. All: D.Tassinari

Camerano: L.Vagnoni, Rossi, Pandolfi, A.Vagnoni 5, Coppari 1, Magini, Casavecchia, Antonelli 3, Simonetti, Francinella, Brilli 5, Franzelli 4, Bilò 6, Giambartolomei 5. All: Capurro

PALLAMANO ROMAGNA-CARPI 17-25 (p.t. 8-15)

Romagna: Donati, Emiliani, Satta, Zavagli 3, Lubraco 1, Giraldi 1, Nori 1, Tondini 4, Bianconi 3, Ramondini 2, Rinaldo 1, Drago, Ariotti, Manduchi, Soglia, Zanoni. All: D.Tassinari

Carpi: Sa.Hajfrej, Se.Hajfrej, Girolamodibari, Segapeli, Soria 6, Solmi, Lamberti 1, Rossi, Stefani, Vastano, Sortino 6, Ragazzoni 3, Carabulea 7, Boni, S.Serafini 1, Ben Hadj 1. All: D.Serafini

PALLAMANO ROMAGNA-CASALGRANDE 34-25 (p.t. 15-12)

Romagna: Donati, Pulli, Bianconi 2, Tondini 13, Nori 1, Zanoni 3, Ramondini 4, Manduchi, Ariotti 2, Lubraco 2, Drago 2, Zavagli 1, Soglia 2, Giraldi 2. All: D.Tassinari

Casalgrande: Caprili, Lanzi, Bacchi, Caprili, Ravaglia 2, Luciardi 2, D’Angelo, Galopin 6, Strozzi 2, Rispoli 5, Toro 7, D’Arcio, Ferrari 1, Zironi, Vignali. All: Corradini