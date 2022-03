Pallanuoto, contro la Jesina arriva la prima sconfitta per Ravenna

Arriva sul difficile campo della Jesina, guidata dall’ex “Gigio” Traini la prima sconfitta nel campionato di serie C per i giallorossi di Cukic. La formazione jesina, che la scorsa stagione ha militato nel campionato superiore, ha saputo far valere la maggiore esperienza nelle fasi finali di un incontro sempre ben giocato da entrambe le squadre davanti ad una splendida cornice di pubblico.

Primo quarto molto equilibrato. Squadre molto attente in difesa e prima occasione nelle mani del capitano della squadra di casa, Paolucci, che però vede il suo tiro di rigore parato da Guernaccini, in ottima giornata. Vantaggio quindi ravennate, con Catalano e pareggio dei padroni di casa, sempre in superiorità numerica. Anche nel secondo quarto si mantiene un sostanziale equilibrio con i giallorossi che si portano due volte in vantaggio (Catalano dal centro e Barboni con un bel tiro da fuori) per essere raggiunti in entrambe le occasioni dai padroni di casa.

Mister Cukic: “I ragazzi sono entrati in acqua molto concentrati, anche se abbiamo avuto una settimana molto difficile a causa di diversi casi di influenza che non ci hanno consentito di allenarci a dovere per preparare una trasferta difficile come questa. Abbiamo recuperato in extremis tre giocatori che purtroppo non erano al meglio della condizione. Ci ha dato una mano il nostro portiere a tenere il risultato in equilibrio fino alla fine.”

Nel terzo quarto, dopo il primo vantaggio jesino, i giallorossi riescono a recuperare (Barboni in superiorità numerica) e ad andare in vantaggio (Catalano in contropiede) e non riescono a sfruttare un’ultima opportunità per andare a segno in superiorità numerica proprio in chiusura di periodo. La partita si decide quindi nell’ultimo periodo di gioco, durante il quale i ravennati subiscono ben 5 espulsioni consecutive. I ragazzi di mister Cukic serrano le maglie difensive e capitolano solo alla quinta occasione per i padroni di casa che poi riescono anche a passare in vantaggio. Sull’ultimo possesso di palla in fase offensiva, i ravennati non riescono a concretizzare lo schema previsto e concedono un contropiede agli jesini che chiudono la partita a loro favore sul punteggio di 7-5.

Ancora Cukic: “La partita è stata molto intensa e alla fine i nostri ragazzi erano molto stanchi. Complimenti agli avversari, che hanno saputo sfruttare le occasioni che hanno avuto, facendo valere la loro maggiore esperienza. Complimenti vanno fatti anche ai miei ragazzi perché hanno saputo tenere duro fino alla fine in un ambiente molto caldo contro una formazione decisamente più esperta.”

Una vittoria ed una sconfitta per le formazioni giovanili. Vittoria per la formazione under 14 guidata da Lorenzo Dradi che ha avuto la meglio per 17-7 contro i ragazzi della Sea Sub Modena, mentre la formazione Under 16, purtroppo molto rimaneggiata, è uscita sconfitta dai pari età della Rari Nantes Bologna per 20-1.

Sabato 19 marzo, i giallorossi affronteranno la formazione degli Osimo Pirates, che veleggia in testa alla classifica a punteggio pieno. La partita, prevista alla Gambi di Ravenna, si giocherà al Passetto di Ancona, dal momento che l’impianto ravennate resterà chiuso per due settimane a causa della pesante situazione economica che la società di gestione deve affrontare.