Pallanuoto, dopo il camp estivo in Croazia parte la nuova stagione per i ravennati

La stagione sportiva 2022-2023 della Pallanuoto Ravenna è stata la prima “a pieno regime” dopo la triste e lunga parentesi provocata dalla pandemia da Covid-19 ed ha presentato molte luci ed alcune ombre per la formazione giallorossa, allenata da Vladimir Cukic. La stagione si è chiusa con il quarto posto nel campionato nazionale di serie C, a dimostrazione del percorso di crescita che i ragazzi ravennati stanno seguendo, nonostante le due stagioni passate siano state molto frammentate e, dì conseguenza, non hanno dato la possibilità a mister Cukic di portare avanti secondo i piani tutta l’evoluzione del settore giovanile della squadra.

Purtroppo, anche durante questa annata, si sono registrati infortuni importanti: fra questi, la doppia frattura del setto nasale per Dario Merlo, classe 2005, uno dei ragazzi più promettenti del vivaio ravennate, che è rimasto lontano dalla vasca per più di tre mesi, e lo stesso infortunio per Luca Cimatti, classe 2000, proveniente dal vivaio faentino, anche lui autore comunque di una ottima stagione, vissuta in crescita costante ma, a parte un breve periodo di difficoltà che la squadra ha affrontato nei mesi di febbraio e marzo, la stagione ha visto la squadra rispondere bene alle sollecitazioni dell’allenatore serbo.

Altro elemento positivo proviene dal consolidamento della collaborazione con il Nuoto 2000 Faenza. Le due società hanno condiviso, sempre sotto la supervisione di Cukic, i piani di lavoro e la programmazione degli allenamenti, ed hanno partecipato al campionato di categoria under 18 con una unica squadra formata da elementi provenienti da da entrambe le società. Il commento di mister Cukic: “Il lavoro con i ragazzi di Faenza è appena cominciato ma sta già dando buoni frutti. Alessandro Bandini e Luca Cimatti, faentini, sono ormai inseriti a pieno titolo nella rosa della prima squadra e la condivisione dei programmi ci sta portando ad essere sempre una entità unica, che parla lo stesso linguaggio già a partire dalle primissime categorie giovanili.”

Ad ulteriore testimonianza del consolidamento dei rapporti fra le due società, anche quest’anno è stata offerta la possibilità ai nostri giovani under 16 e under 18 di vivere una vacanza/pallanuoto in Croazia: una settimana immersi in luoghi meravigliosi, che sono anche culla della pallanuoto continentale.

I ragazzi, una trentina sia ravennati che faentini, accompagnati dallo stesso Cukic supportato da Giulia Bonoli, tecnico della squadra faentina (nella foto, il gruppo al completo) ha potuto vivere una esperienza davvero straordinaria che, oltre a sviluppare le capacità pallanuotistiche di tutti gli atleti, ha anche contribuito a consolidare il gruppo ed il legami fra tutti i ragazzi.

Si parte ora per una nuova stagione. La prima squadra dovrà salutare alcuni “senatori” che prenderanno strade diverse, anche professionali, e punterà ancora di più sullo sviluppo dei propri giovani e sulla collaborazione con la formazione faentina. Il presidente Cesare Bagnari: “Molti dei nostri giovani hanno gia dimostrato di essere pronti per affrontare il campionato di serie C ed è giunto il momento di dar loro la possibilità di dimostrare il proprio valore e di continuare a crescere. Sotto la guida di Cukic, anche la collaborazione con la realtà faentina si svilupperà ulteriormente, con l’auspicio di allargare il bacino e l’attrattività di entrambe le società. Per iniziare, anche quest’anno proponiamo una serie di allenamenti/gioco gratuiti, rivolti ai più piccoli, (ragazzi nati 2010 e seguenti) che si svolgeranno nella piscina immersa nella splendida cornice di Aquae, il centro polisportivo di Porto Fuori.”