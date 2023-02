Pallanuoto, i giovani faentini dell’Under 13 si aggiudicano il derby con la Waterpolo Forlì

Ha voluto festeggiare coi suoi ragazzi, buttandosi in acqua in maglietta e calzoncini, Giulia Bonoli, l’allenatrice della squadra Under 13 di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000, che ha fatto suo il sentito derby romagnolo con la Waterpolo Forlì. La quinta giornata del girone di andata del Campionato Uisp Emilia-Romagna ha visto i giovani faentini, in gran parte dodicenni, ricevere sabato scorso e battere i “cugini” forlivesi col risultato di 4 a 2.

“Abbiamo dominato l’incontro in difesa - commenta l’allenatrice -, ma commettiamo ancora troppi errori in attacco. Giochiamo molto di squadra, ma occorre che si metta in evidenza quella figura che si prende la responsabilità di tirare senza paura. Dobbiamo lavorare ancora molto su questo aspetto. Vedo comunque più grinta, più voglia di vincere in tutti i giocatori. E’ stata una partita vinta con il cuore e con la testa. Non abbiamo ceduto alle ‘provocazioni’ degli avversari”.

La partita dei pallanuotisti Under 13 è stata per la società di Faenza l’unico evento ufficiale dello scorso weekend: la squadra tornerà in scena sabato 11 febbraio in trasferta alla piscina del Centro Negri per affrontare la Coop Parma A. Giovedì prossimo 9 febbraio tornerà in acqua la squadra Master, che si avvale di una buona componente lughese: alle 21.30 riceverà il C.U.S. Bologna B nell’incontro valido per la terza giornata di andata del Campionato regionale Uisp. Cambia data invece l’incontro della squadra Under 16 allenata da Piero Calderoni nell’ambito della 2^ giornata nel Girone C della fase di qualificazione del Campionato Regionale Fin 2023: Ravenna sarà ospite della piscina di Via Marozza giovedì 16 febbraio anziché sabato 11.

Per quanto riguarda il nuoto, gli atleti e le atlete delle categorie Assoluti allenati da Marco Fregnani saranno in gara per la seconda prova di qualificazione al Campionato regionale di Categoria in vasca corta spalmata in tre giornate: 11, 12 e 19 febbraio. I nuotatori più piccoli, gli Esordienti C, allenati da Giorgia Silimbani, dovranno cimentarsi nella seconda prova del Trofeo Regionale “Rodolfo Nisiro” del Centro Nazionale Sportivo Libertas, intitolato appunto al compianto presidente del Nuoto Club 2000, domenica 12 febbraio a Cesenatico. Nella stessa domenica 12 e in quella successiva, il 19 anziché il 26 come previsto in un primo momento, torneranno ad assaporare il gusto della competizione anche le nuotatrici e i nuotatori Master a Riccione nei Campionati Regionali Emilia-Romagna in vasca da 25 metri.