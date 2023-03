Pallanuoto, Ravenna torna alla vittoria con Pian del Bruscolo

Vittoria per il Ravenna Pallanuoto in serie C. La partita era davvero importante per i colori giallorossi, visto il momento difficile che la squadra stava attraversando e il peso dell’incontro si è sentito per tutta la prima metà gara nella quale i ragazzi di mister Cukic hanno giocato molto contratti, commettendo moltissimi errori e concedendo agli avversari di portarsi avanti nel punteggio, prima sul 2-0 e poi sul 3-1.

Nel primo quarto di gioco i ravennati, pur esprimendo un gioco decisamente superiore a quello degli avversari, non sono riusciti a concretizzare in attacco, sbagliando anche un tiro di rigore, e hanno concesso due reti (un contropiede e un gol in superiorità numerica) agli avversari. Dopo il primo intervallo, la squadra ha cominciato a sbagliare meno, pur non esprimendo quella attenzione necessaria ad andare a segno anche nelle occasioni più semplici. Gli ospiti trovano il gol con una rovesciata splendia per esecuzione ma decisamente fortunosa per come si è creata l'opportunità di andare al tiro ed i giallorossi si sbloccano con Merlo in contropiede e Ciccone con un tiro dai sei metri.

Mister Cukic: “Una sconfitta avrebbe significato davvero crisi per la nostra squadra. Non stiamo attraversando un momento facile e i ragazzi sentivano la tensione. Per fortuna, dopo il cambio di campo, siamo riusciti a esprimere meglio il nostro gioco ed abbiamo chiuso le maglie difensive come avevamo preparato in settimana.”

Finalmente, nel terzo e quarto periodo i giallorossi sono molto più vivi e soprattutto non concedono più nulla agli ospiti, che rimarranno a secco fino a fine gara. Emerge la superiorità fisica dei giallorossi che riescono ad alzare il ritmo di gioco e ad andare in contropiede con continuità, ma soprattutto, a differenza dei primi due quarti di gioco, concretizzano le azioni che liberano gli uomini davanti al portiere avversario. Per la cronaca, le sei reti reti giallorosse realizzate nella seconda parte dell’incontro portano la firma di Ciccone (2 per tempo, saranno 5 alla fine i gol per lui), Baroncelli e Cimatti.

Ancora Cukic: “Era fondamentale vincere e alla fine ci siamo riusciti. C’è ancora molto da lavorare per ritrovare serenità e un assetto di squadra che si adatti alle assenze di alcuni elementi. Ci sono comunque tutte le premesse per fare bene e il campionato è ancora lungo.” Sabato 18 marzo, l’impegno sarà ancora casalingo contro la Rari Nantes Bologna reduce dalla sconfitta subita a Tolentino, ma comunque sempre terza in classifica e ancora in lotta per la promozione. Fischio di inizio alla piscina “Gambi” di Ravenna alle ore 18.30.

Ravenna Pallanuoto – Pol. Pian del Bruscolo: 8 - 3 (0-2, 2-1, 3-0, 3-0)

Ravenna Pallanuoto: Gentile, Amore, Bartocci, Merlo (1), Giulianini, Baroncelli (1), Bandini, Valentini, Ciccone (5), Tirelli, Agatensi, Aldini, Cimatti (1). All. Cukic.

Pol. Pian del Bruscolo: Galvani, Bontempi, Federico, Roberti, Grilli, Giommi, Tinti, Rossini (1), Londei (1), Lucarini, Olivi, Cerioni (1), Uguccioni. All. Antonini.

Arbitro: F. Rizza