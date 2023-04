Pallanuoto, serie C: a Ravenna vince di misura in trasferta contro la Persicetana

Partita molto intensa alla Carmen Longo di Bologna, campo casalingo della US Persicetana di coach William Salomoni, che a Ravenna ha lasciato solo bei ricordi del periodo in cui ha allenato i giallorossi. La vittoria dei giallorossi contro il Blu Gallery prima della sosta pasquale aveva rivitalizzato un ambiente un po’ in difficoltà, a causa di infortuni, squalifiche e qualche problema interno di troppo. Va dato atto a mister Cukic di aver tenuto alta la concentrazione anche durante le due settimane di sosta e la squadra si è presentata alla trasferta di Bologna con la giusta concentrazione.

Come è ormai consuetudine, le partite di questa stagione sono di punteggio molto basso con le difese che prevalgono sugli attacchi avversari e anche questo incontro non ha fatto eccezione. Nel primo quarto in particolare difese molto attente e padroni di casa che vanno in vantaggio grazie ad un veloce contropiede mentre i giallorossi pareggiano i conti con Giorgio Allegri che va a segno in superiorità numerica. Nel secondo quarto, dopo il temporaneo vantaggio dei padroni di casa, i giallorossi pareggiano i conti con Mattia Catalano in superiorità numerica, da lui stesso conquistata, e con Luca Cimatti bravo ad sorprendere il portiere avversario con un sapiente pallonetto e si va quindi al cambio di campo con i ravennati il vantaggio per 3-2.

"Era importante riprendere bene dopo la vittoria pre pasquale - afferma mister Cukic -. I ragazzi hanno lavorato bene in queste due settimane e sono scesi in acqua molto attenti. Siamo stati bravi a controllare la partita all’inizio, quando i nostri avversari erano un pochino più brillanti di noi. Quando poi siamo riusciti ad andare in vantaggio di due reti, devo fare i complimenti a i ragazzi di Salomoni perché hanno saputo riprendere in mano la partita fino al sei pari quando il nostro vantaggio sembrava averci messo al riparo da sorprese".

Dopo il cambio di campo, i padroni di casa raggiungono il pareggio sul 3-3, ma i giallorossi allungano grazie a Dario Baroncelli in superiorità numerica e Luca Ciccone con un tiro dalla distanza. Ultimo quarto con i giallorossi in vantaggio di due reti, ma i padroni di casa, nonostante la seconda rete di giornata di Ciccone in superiorità numerica, riescono a riportarsi in parità sul 6-6 a meno di un minuto dalla fine. Mister Cukic chiama il suo secondo time out per preparare l’ultima azione della partita e la squadra risponde bene portando al tiro Luca Ciccone che realizza la sua tripletta e fissa il punteggio sul 7-6 a favore dei giallorossi a 28 secondi dalla fine. L’ultima azione dei ragazzi di Salomoni non sortisce effetto e la partita si chiude con la vittoria ravennate.

Ancora mister Cukic: “Dopo la loro rimonta, non era facile mantenere la calma e andare a segno all’ultima azione. Dovevamo stare molto concentrati a non esporci per non subire l’ultimo gol che avrebbe avuto il sapore della beffa. Ma i ragazzi sono stati molto attenti e devo fare i complimenti a loro per questa vittoria". Con questa vittoria, i giallorossi consolidano la quarta posizione in classifica e sabato 22 aprile sono attesi da un incontro proibitivo: riceveranno la visita del PN Tolentino, capo classifica a punteggio pieno con fischio di inizio alle 18:30 alla Gambi. Sconfitta invece per la formazione Under 14 guidata da Lorenzo Dradi. I giovani giallorossi sono stati sconfitti dai pari età di Formigine con il punteggio di 15-5.