Pallanuoto serie C, il Ravenna non va oltre il pareggio contro San Severino

Il pareggio contro il Blu Gallery San Severino sta decisamente stretto al Ravenna Pallanuoto di Cukic che si è vista raggiungere a 35 secondi dalla fine dopo una partita sempre avanti nel punteggio.

Subito al via, capitan Allegri trasforma un rigore conquistato da Catalano al centro e Merlo raddoppia al termine di un'azione di contropiede. gli ospiti accorciano ma Barboni riporta il vantaggio a due reti ma i marchigiani accorciano nuovamente su un tiro di rigore assegnato su una conclusione da lontano finita fuori dallo specchio della porta ravennate. Il secondo quarto sembra segnare il solco decisivo, con un parziale di 2-0 a favore dei ravennati (reti di Giulianini in superiorità numerica e di Catalano dal centro) e già in avvio di terzo periodo arriva la rete con un tiro dalla distanza di Barboni che fissa il parziale sul 6-2 a favore dei giallorossi.

Gli ospiti hanno il merito di non aver mollato e, complici alcune gravi disattenzioni difensive dei padroni di casa, si riportano sul meno con tre gol consecutivi. Con mister Cukic squalificato, la squadra era guidata da Lorenzo Dradi: “Avevamo la partita in mano e non abbiamo saputo gestire il vantaggio. In questo periodo stiamo pagando un calo di forma fisica che ci toglie lucidità sia in attacco che in difesa. Abbiamo commesso errori molto gravi nelle due fasi di gioco e i nostri avversari sono stati bravi ad approfittare delle occasioni che abbiamo loro concesso.”

Nel quarto ed ultimo periodo, i giallorossi, sembrano riprendersi dal passaggio a vuoto del terzo quarto di gioco e si riportano per due volte sul +2 con le reti di Barboni in superiorità numerica e di Catalano dal centro, ma gli ospiti ci credono e prima accorciano e sull’ultimo possesso vanno a segno con un tiro dalla distanza per chiudere l’incontro sul punteggio di 8-8. Ancora Dradi: “Questo pareggio ci lascia l’amaro in bocca ma dovrà essere un nuovo stimolo per rimetterci al lavoro e preparare al meglio la prossima trasferta contro la Persicetana. Loro sono allenati da William Salomoni, un tecnico molto preparato che ha lavorato diversi anni con noi a Ravenna e che ci conosce molto bene. Sarà sicuramente una partita difficile da interpretare.”

Sabato 22 maggio i giallorossi renderanno visita alla US Persicetana guidata dall’ex William Salomoni alla Carmen Longo di Bologna con fischio di inizio alle ore 15.00.

Ravenna Pallanuoto - Blu Gallery San Severino: 8-8 (3-2, 2-0, 1-3, 2-3)

Ravenna Pallanuoto: Monteleone, Giulianini (1), Allegri M, Merlo (1), Catalano (2), Baroncelli, Allegri (1), Valentini, Tirelli, Barboni (3), Amore, Miglio, Aldini. All. Cukic.

Blu Gallery San Severino: Caporaletti, Fabbracci, Lippi, Vissani N, Pontoni (3), Valeri, Poloni, Oliveiro, Colella, Pallucchini, Vissani A, Montecchia, Svampa (5), Aringoli. All. Pontoni Giannicola.

Arbitro: Simeone Del Prete.