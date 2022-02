Pallanuoto, serie C: Ravenna finalmente al via

La lunga attesa è finalmente finita e sabato 19 febbraio riparte il campionato di serie C, che Ravenna Pallanuoto affronta nel girone Emilia Romagna - Marche. La società bizantina, in questi due anni di attività ridotta o addirittura sospesa, ha continuato ad affidarsi al tecnico serbo Vladimir Cukic, responsabile dello staff tecnico, che è riuscito a mantenere sempre unito il gruppo squadra, formato da tutti giovanissimi atleti del vivaio ravennate.

Il presidente, Cesare Bagnari: “Sono stati due anni veramente difficili, durante i quali, oltre alle enormi difficoltà che abbiamo incontrato per allenarci o anche solo per poterci incontrare, abbiamo dovuto superare grandi problemi di natura economica, per la verità non ancora del tutto superati, che hanno messo a serio rischio la continuità della nostra società. Pensare di essere pronti ad affrontare una nuova stagione ed una nuova sfida ci riempie di orgoglio e di soddisfazione.” Quest’anno i giallorossi sono stati inseriti nel girone Emilia Romagna - Marche, che comprende, oltre alla formazione di Ravenna, Rari Nantes Bologna, CSNS Faenza, UP Persiceto, Jesina Pallanuoto, Osimo Pirates, PN Tolentino, TM PN Moie e BGT San Severino.

Il tecnico Cukic: “Affrontiamo un girone con molte squadre che non conosciamo ed andremo a giocare spesso in piscine molto piccole rispetto alla nostra Gambi e quindi sarà molto probabilmente una pallanuoto più fisica rispetto a quella a cui eravamo abituati nelle ultime stagioni. Noi, come anche le altre formazioni del resto, non abbiamo potuto fare amichevoli o tornei di preparazione al campionato e quindi ci mancherà un po’ il ritmo e l’intensità della partita, ma i nostri ragazzi, anche se molto giovani, stanno crescendo molto bene e ci faremo trovare pronti.”