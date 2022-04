Pallanuoto, serie C: nessun problema per il Ravenna che vince in vasca il derby contro la Nc Faenza

Ritorno fra le mura amiche della Gambi e ritorno alla vittoria per i ragazzi di Cukic. Avversario di turno, il Nc Faenza, fanalino di coda della classifica ancora a zero punti. Le due formazioni si conoscono bene, dal momento che spesso condividono le sedute di allenamento e, inizialmente, prevalgono le fasi di studio. I faentini vanno in vantaggio con De Fino, difensore che in passato ha militato anche fra le fila ravennati, abile a sfruttare un contropiede nato da un errore giallorosso. I ragazzi di Cukic, con qualche assenza pesante, stentano a trovare il ritmo giusto e commettono alcuni errori di troppo, ma riescono comunque a chiudere il primo quarto in vantaggio grazie alle reti di Ciccone e Merlo in contropiede. Nel secondo quarto, i giallorossi prendono il controllo del gioco e, pur non concretizzando tutte le occasioni create, allungano, grazie ad una difesa più attenta, mentre in attacco vanno a segno con Aldini e con Baroncelli in superiorità numerica.

L’inizio del terzo quarto scava il solco definitivo. I ravennati si portano sempre più avanti, fino al parziale di 7-1 (ancora Aldini e Ciccone due volte) e mister Cukic ruota tutti gli effettivi che a disposizione. Gli ospiti provano a tornare sotto e il terzo periodo si chiude sul parziale di 8-3, con la rete ravennate messa a segno da un caparbio Valentini che lotta su un pallone che sembrava perso e insacca da distanza ravvicinata. Ultimo quarto per gli almanacchi e spazio per i giovanissimi Jacopo Agatensi e Francesco Amore, entrambi classe 2006. Per la cronaca, l’incontro si chiude sul punteggio di 11-5 in favore dei ravennati.

Mister Cukic: “Era importante tornare alla vittoria e ci siamo riusciti. L’avversario era abbordabile ma noi abbiamo commesso troppi errori, soprattutto nelle prime fasi dell’incontro. Quando siamo riusciti ad alzare il ritmo ed aumentare la concentrazione, sono emersi i valori in campo, ma dobbiamo essere più cinici e attenti per evitare certi errori che oggi non sono stati decisivi ma che ci sono già costati punti pesanti e che ancora non siamo riusciti ad eliminare. Anche questo fa parte del nostro percorso di crescita. Fa piacere comunque aver avuto la possibilità di dare minuti in acqua ai ragazzi più giovani che possono cominciare ad accumulare esperienza in prima squadra".

Per un capriccio del calendario, anche il prossimo incontro sarà contro la formazione faentina e sempre di giovedì sera, il 21 aprile alle ore 21,30 ed avrà luogo alla Gambi, che è il campo casalingo anche del Nc Faenza.

Ravenna Pallanuoto - Nc Faenza: 11 - 5 (2-1, 2-0, 4-2, 3-2)

Ravenna Pallanuoto: Monteleone, Giulianini, Mazzotti, Merlo (1), Catalano (2), Baroncelli (2), Allegri, Valentini (1), Ciccone (3), Agatensi, Tirelli, Aldini (2), Amore. All. Cukic.

Nc Faenza: Marchi, Cimatti (1), De Fino (2), Solaroli, Draibi, Ponti (1), Bacci, Moschini (1), Dapporto, Messina, Landi, Fiumana, Renzi. All. Solaroli

Arbitro: Marco Nigro.