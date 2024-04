Pallanuoto, serie C: Ravenna vince allo scadere contro Fermo

Riprende la risalita in classifica della squadra ravennate, dopo l’inevitabile sconfitta contro la Rari Nantes Bologna.

Di scena alla Gambi c’era il Fermo Nuoto e Pallanuoto, formazione protagonista di un campionato decisamente sopra le aspettative, dal momento che la squadra marchigiana sta veleggiando nelle parti alte della classifica. I giallorossi, che hanno vissuto una stagione molto difficile nella prima parte del campionato, sono ora a ranghi completi da qualche tempo e stanno cominciando a raccogliere i risultati del lavoro svolto da mister Cukic, che sta già pensando all’impostazione della stagione ventura.

L’incontro è molto teso ed equilibrato. Nel primo periodo di gioco, i giallorossi vanno assegno con Luca Cimatti e Mattia Valentini, bravi entrambi a resistere ai difensori avversari e a insaccare da distanza ravvicinata.

Purtroppo però due disattenzioni difensive consentono agli ospiti di restare in partita e il primo quarto si chiude sul due a due. L’equilibrio si mantiene anche nel secondo periodo, nel quale la squadra di mister Cukic va a segno con capitan Baroncelli per due volte in superiorità numerica ma anche in questo secondo periodo, la difesa ravennate non è impeccabile e concede agli ospiti altrettante segnature.

Mister Cukic: “Questa settimana purtroppo non siamo riusciti ad allenarci bene ed ero un po’ preoccupato in vista di questa partita che ritenevo fondamentale. All’inizio abbiamo faticato a trovare la giusta intensità difensiva e i ragazzi di Luca Sorcionovo ci hanno punito. Il Fermo è una squadra ben allestita e ben allenata e abbiamo dovuto dare fondo a tutte le nostre risorse per portare a casa il risultato”.

Il terzo periodo ha visto gli ospiti prendere il largo e portarsi addirittura sul doppio vantaggio sul 7-5 e 8-6, mettendo a segno una serie di tiri dalla distanza che hanno punito una difesa giallorossa non sufficientemente aggressiva.

La doppietta di “Sasha” BAndini e la terza rete di Baroncelli in superiorità numerica tengono a galla la squadra ravennate e si va all’ultimo cambio periodo di gioco sul punteggio di 8-7 in favore degli ospiti.

Nell’ultimo periodo di gioco, i giallorossi stringono le maglie difensive e, complice anche un leggero calo fisico degli avversari, riescono a riportare in equilibrio la partita sul nove a nove, con due reti di Luca Ciccone, bravo a concretizzare con con un tiro dalla distanza contro la zona avversaria e con un “alzo e tiro“ dai 6 m.

I giallorossi sbagliano anche un rigore, sempre con Luca Ciccone, ma restano concentrati e, sul punteggio di nove a nove, nell’ultima azione di attacco degli ospiti, Jacopo Agatensi è bravissimo a recuperare il pallone e a guadagnare una espulsione che consente ai ravennati di giocarsi l’ultima azione in attacco con la superiorità numerica.

Dopo il timeout chiesto da mister Cukic, l’azione si sviluppa in modo un po’ confusionario ma alla fine capitan Baroncelli, vero eroe di giornata, insacca con un tiro sotto la traversa il goal della vittoria a un secondo dalla fine.

Ancora mister Cukic: “La partita era fondamentale per i tre punti in classifica ma anche e soprattutto per renderci consapevoli delle nostre possibilità e della nostra forza. Abbiamo affrontato una squadra solida e siamo rimasti sempre concentrati in partita fino alla fine, nonostante gli errori commessi, in particolare in fase difensiva. Complimenti ai ragazzi. Ora rimettiamoci al lavoro per andare a giocarcela contro la Persicetana di William Salomone, tecnico che conosce bene la nostra squadra avendola allenata per tanti anni e anche lui protagonista di uno splendido campionato”.

Sabato 4 maggio i giallorossi saranno infatti impegnati alla Carmen Longo di Bologna contro la US Persicetana dell’ex Salomoni con fischio di inizio alle ore 19.15

Sono scesi in acqua anche i giovanissimi under 12 guidati da Marta Nardella che hanno affrontato i pari età di Faenza e hanno vinto con il punteggio di 15-7.

Il tabellino

Ravenna Pallanuoto - Fermo Nuoto e Pallanuoto: 10 - 9 (2-2, 2-2, 3-4, 3-1)

Ravenna Pallanuoto: Natalino, Cimatti (1), Amore, Merlo, Giulianini, Baroncelli (4), Bandini (2), Valentini (1), Ciccone (2), Ponti, Caputi, Agatensi. All. Cukic.

Fermo Nuoto e Pallanuoto: Catamo, Reali, Fenni (1), Romanelli (1), Sbaffoni, concetti, Moretti, Apollonio, Bellabarba (3), Carducci, Santini (3), Fazi (1), Niccià. All. Sorcionovo

Arbitro: Marco Bacelle