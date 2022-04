Pallanuoto, serie C: un'altra vittoria per Ravenna che supera il derby con Faenza

Dopo la pausa pasquale, i giallorossi incamerano altri 3 punti contro Faenza e restano nelle parti alte della classifica. Dopo il recupero della prima giornata di andata contro i ragazzi del NC Faenza, il calendario ripropone subito l’incontro fra le due formazioni romagnole e la spuntano ancora i ragazzi di Vladimir Cukic che, con un netto 2-7, lasciano gli avversari ancora in fondo alla classifica.

Cukic si trova ad affrontare l’incontro con una formazione largamente rimaneggiata a causa di molte assenze “pesanti” (capitan Allegri, Merlo, Aldini fra gli altri) dovute a motivi principalmente scolastici e universitari e schiera a referto 3 elementi della categoria under 16 ed anche Emanuele Gjojdeshi, classe 2008, all’esordio assoluto nel campionato di serie C.

Primo quarto molto equilibrato con diversi errori da entrambe le parti. I padroni di casa non sfruttano un tiro di rigore, neutralizzato da un Guernaccini e si va al primo intervallo sul punteggio di 2-2 con le reti ravennati messe a segno da Barboni e Catalano in superiorità numerica. Dal secondo quarto in poi, i giallorossi chiudono le maglie della difesa ed i padroni di casa non riusciranno più ad andare a segno, nonostante altri due tiri di rigore a disposizione. I problemi per i ravennati, seppur in una giornata vincente, sono rappresentati dai troppi errori in attacco, anche se il secondo periodo si chiude sul punteggio di 4-2 in loro favore (ancora Barboni e poi Baroncelli entrambi in superiorità numerica).

Mister Cukic: “Era importante confermarci anche dopo la pausa, nella quale ci siamo allenati poco. A parte il primo periodo, la difesa ha funzionato alla perfezione ma abbiamo commesso assolutamente troppi errori, soprattutto in contropiede, quando ci siamo trovati a tu per tu con il portiere avversario in moltissime occasioni, senza concretizzare. La giustificazione della pausa pasquale non è sicuramente un motivo valido per ammettere tutti questi errori. Dovremo lavorarci in settimana per migliorare sia tecnicamente che dal punto di vista della concentrazione da tenere alta nei momenti importanti”.

Il terzo e il quarto periodo ricalcano il secondo: giallorossi molto attenti in difesa ma che concretizzano ben poco in attacco. A segno ancora due volte Catalano e Miglio per fissare il punteggio finale sul 7-2. Da segnalare che dei 4 tiri di rigore assegnati nell’incontro, non ne è stato realizzato neanche uno. Ancora Cukic: “Vista la buona partita in difesa, mi sarebbe piaciuto avere un vantaggio più largo già nel terzo periodo, per poter dare la possibilità ai ragazzi più giovani di accumulare esperienza in prima squadra, ma fa piacere l’esordio del giovanissimo Gjojdeshi.”

Il prossimo incontro sarà fra le mura amiche della Gambi contro la PN Tolentino, formazione molto ostica da affrontare che, nella partita di andata, ha avuto la meglio sui ragazzi di Cukic. Domenica si è disputato anche un incontro della squadra di categoria Under 14, guidata da Lorenzo Dradi, che ha avuto la meglio, in trasferta, sulla formazione della Rari Nantes Bologna femminile con il punteggio di 16-9.

NC Faenza - Ravenna Pallanuoto: 2 - 7 (2-2, 0-2, 0-2, 0-1)

NC Faenza: Marchi, Cimatti (2), De Fino, Busa, Bandini, Ponti, Bacci, Solaroli, Dapporto, Messina, Moschini, Fiumana, Orlotti. All. Solaroli

Ravenna Pallanuoto: Guernaccini, Giulianini, Miglio (1), Amore, Catalano (3), Baroncelli (1), Caputi, Valentini, Ciccone, Barboni (2), Agatensi, Gjojdeshi, Monteleone. All. Cukic.

Arbitro: Simeone Del Prete