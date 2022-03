Tiro con l'arco, Parma regala 4 medaglie agli Arcieri Bizantini

Stagione indoor ormai agli sgoccioli per gli Arcieri Bizantini Ravenna. Una stagione ricca di soddisfazioni e tanti risultati: quasi 30 gare, 128 partecipazioni e ben 85 podi tra primi, secondi e terzi posti nell’individuale e a squadre, oltre che numerosi record di compagnia. Con il mese di marzo le corte distanze (18 mt) lasciano il posto alle lunghe distanze, con le gare Targa (50-60-70 mt), gli appuntamenti HF, gare costruite su distanze variabili in mezzo alla natura e le gare 3D.

In attesa di spostarsi all’aperto, gli arcieri ravennati approfittano degli ultimi appuntamenti per raccogliere risultati. E i risultati arrivano anche domenica 13 marzo dall’ “17° Indoor Città di Parma - 3° Memorial Sergio Mori” . Ottima prestazione per Angela Padovani che sfonda nuovamente e con decisione il tetto dei 500 punti aggiudicandosi la medaglia d’oro per la categoria master femminile arco nudo con il punteggio di 512 (254+258). Stesso punteggio di 512 (262+250) anche per Simone Pizzi, che si aggiudica la medaglia d’argento per la categoria master maschile arco nudo.

Podi anche dall’arco olimpico. Nella categoria master maschile Marcello Tozzola conquista la medaglia d’oro con il punteggio di 564 (279+285). Un podio arriva anche da Alessandro Farinella che con il punteggio di 521 (266+255) sale sul terzo gradino aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Completano la giornata i piazzamenti di Concettina Palmiero 4° con 471 (236+235) e di Giusi Torelli 7° con 365 (188+177) per la categoria senior femminile olimpico.