Parte da Ravenna il 'Padel tour' 2022: "E' lo sport del momento, ha soppiantato anche il beach tennis"

Oltre sette intensi mesi di sfide a colpi di bandeja, globo, chiquita, volée e smash. Sono quelli che propone il ‘Padel Tour’, circuito di tornei Open (doppio maschile e doppio femminile), organizzato dal comitato FIT Emilia Romagna. Sono ben 24 infatti le tappe in calendario, toccando tutto il territorio regionale - possono partecipare anche i tesserati fuori regione – per poi culminare nel Master finale (fra fine ottobre e inizio novembre, sede da definire), al quale saranno ammessi i primi 32 giocatori e le prime 16 giocatrici della classifica a punti che tiene conto dei risultati ottenuti nelle varie prove.

A pochi giorni dall’appuntamento di apertura, in programma da venerdì 25 a domenica 27 marzo sui campi di The Wall Ravenna, impianto che sorge a due passi dalla Darsena di città, il circuito è stato ufficialmente presentatoa Rimini,. “Finalmente si riparte, in questo caso con il padel che è indubbiamente lo sport del momento – ha evidenziato Rodolfo Zavatta, delegato provinciale del Coni portando anche il saluto del presidente regionale Andrea Dondi – e dalle nostre parti ha ormai soppiantato anche il beach tennis. Ricordo che ho scoperto questa disciplina per caso qualche anno fa, a Misano, quando durante una gara di pattinaggio ho visto delle persone cimentarsi dentro le gabbie, utilizzando anche le pareti. E’ uno sport bello e spettacolare, alla portata di tutti, e qui credo che stia anche il segreto della sua rapida diffusione. E sono certo che questa articolata iniziativa sarà un successo”.

Quello d'apertura non è però l'unico appuntamento nel territorio ravennate. Il Padel Tour torna in provincia il 20-22 maggio a Milano Marittima (Mare Pineta), l'1-3 luglio al Ravenna Padel Center, il 15-17 luglio al Cervia Padel 1994, il 5-7 agosto a The Wall Marina Romea e il 23-25 settembre a Massa Lombarda Padel.