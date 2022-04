Parte la Coppa Romagna Slalom: in pista la scuderia faentina Top Driver con tanti piloti

Il Team Top Driver di Faenza si appresta ad affrontare lo Slalom Modigliana-Monte Trebbio, prima prova della Coppa Romagna Slalom organizzata dalla Scuderia Brm, in collaborazione con il Racing Team Le Fonti, di domenica 1° maggio con un agguerrito gruppo di piloti.

Al volante di due prestazionali e agili Formula Proto con motore motociclistico, proveranno a inserirsi nelle parti alte della classifica assoluta Emanuele Cantoni di Faenza e Luca Mazzari di Fusignano; non saranno da meno i forlivesi Mattia Desiderio, su Bmw, e Fulvio Paganelli, su Lotus Seven, e sempre da Fusignano sarà della partita Gianluca Bartolo, su Citroen Saxò.

Ritornerà in campo anche la Ford Mustang Gt di un pilota che usa lo pseudonimo "Top Driver" a tutti questi vanno aggiunti, Leonardo Conficconi di Cotignola, su Mercedes 190 Amg, Marco Sangiorgi di Brisighella, su Suzuki Vitara e le new entry Jessica, Elettra e Rebecca Ravaglioli, figlie del rallysta manfredo Ruggero Ravaglioli, che si esibiranno a livello di parata non competitiva al volante di una Audi TT.

Il programma prevede le verifiche sabato 30 aprile dalle 17 alle 19, mentre domenica a partire dalle 10, fino alle 16.30, con una sosta pranzo alle 13,si disputeranno le quattro manche, la prima di prova,che determineranno la classifica assoluta e quelle di classe.