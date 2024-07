Pieno di medaglie nazionali per gli atleti di parkour e ginnastica ritmica: la premiazione a Lugo

Martedì la sindaca di Lugo Elena Zannoni e il vicesindaco con delega allo Sport Luigi Pezzi hanno ricevuto in Rocca le atlete e dagli atleti dei team Parkour e Ginnastica ritmica della società Ginnastica artistica Lugo che si sono distinti all’edizione 2024 del campionato nazionale Fgi (Federazione ginnastica d'Italia) Parkour, tenutisi a Rimini dal 25 al 29 giugno. All'incontro era inoltre presente il responsabile dell'Ufficio Sport del Comune di Lugo, Cristian Zanzi.

Per quanto riguarda il parkour, si parte con una medaglia di bronzo per Luca Dall’Osso che, al suo esordio nella massima divisione Gold Senior A, sale sul podio a fianco a due atleti di caratura internazionale, aprendosi la strada verso la nazionale italiana. Francesco Zanotti conquista il titolo di campione italiano nelle discipline Speed e Freestyle categoria J3, imponendosi per stile e determinazione; per le stesse competizioni Pietro Bordini ha ottenuto un ottimo terzo posto. Medaglia d’argento per Francesco Poli, a sua volta atleta di interesse nazionale, per la disciplina Freestyle categoria Senior B. Per la categoria Flow Contest, medaglia d’oro per Santo Glaviano (categoria J1) e Pietro Mattarella Asaro (categoria J3), medaglia d’argento per Simone Rambelli (categoria J1), quarto posto per Elia Becca.Sulla scia dei successi della squadra Junior Senior, ha collezionato successi anche la squadra della categoria Allievi: per la sezione femminile, conquistano il titolo italiano Veronica Malara e Carolina Facchini, per le specialità Speed e Freestyle categorie A1 e A2, medaglia d’argento per Gaia Di Giambattista, al suo esordio in campo nazionale. Per la sezione maschile, argento per Lorenzo Andraghetti (categoria A3 Speed e Freestyle). Ottimi risultati anche dalla finale a squadre: argento per la squadra composta da Andraghetti, Pirazzini e Roi e quinto posto per la squadra di Barlotti, Di Sarra e Pezzolesi. Tutte le atlete e gli atleti del team Parkour Lugo sono seguiti dal coach Davide Pirazzini, coadiuvato dal tecnico Mattia Martini.

Nella ginnastica ritmica si sono invece distinte in campo nazionale Nicole Bellosi (argento all round nastro e clavette, categoria J2 LD), Matilde Rani (argento all around categoria A1 LA), Sara Valdrè (bronzo al cerchio categoria LE), Aurora Montanari bronzo all round categoria J1 LA); le ginnaste sono seguite dalle allenatrici Nadia Vescio e Rebecca Babini. Nel 2024 l'associazione celebra 40 anni di attività, recentemente festeggiati in occasione dello spettacolo di mercoledì 10 luglio in piazza Baracca, "un bellissimo traguardo sportivo e umano per la dirigenza e tutto lo staff tecnico", come sottolineato da Elena Brunori della società sportiva sportiva Ginnastica artistica Lugo.

"L'Asd Ginnastica artistica Lugo con questi risultati mantiene saldamente una posizione ormai consolidata negli anni, tra le squadre più forti d’Italia, un orgoglio e un vanto per tutta la nostra città che arriva nel 40esimo anniversario della fondazione della società - ha dichiarato il vicesindaco con delega allo Sport Luigi Pezzi -. Questo momento di incontro vuole essere un ringraziamento da parte dell'Amministrazione comunale a nome di tutti i nostri concittadini: lo sport non è solo agonismo, ma è crescita individuale e collettiva, capacità di fare squadra e aiutarsi: valori sempre preziosi e universali, soprattutto quando vengono trasmessi alle nuove generazioni".