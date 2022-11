Podismo, alla Maratona di Ravenna si disputa il Campionato italiano dei Vigili del Fuoco

Il comando di Ravenna dei Vigili del Fuoco organizzerà il ventesimo Campionato Italiano di Mezza Maratona per Vigili del Fuoco, che si svolgerà domenica 13 novembre, in concomitanza con la Maratona di Ravenna. Mercoledì Stefano Righini, presidente del Ravenna Runners Club, società organizzatrice della Hoka Maratona di Ravenna Città d'Arte, ha consegnato la maglia di partecipazione al Comandante provinciale dei pompieri di Ravenna, ringraziandolo per la vicinanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla città e ai suoi cittadini e per la stretta collaborazione del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco e dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco per la buona riuscita della manifestazione.