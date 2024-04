Il Trofeo Bandini torna a Brisighella. E premierà il pilota della Mercedes George Russell

Il Trofeo Bandini torna a Brisighella. A dare l'annuncio è stato il sindaco Massimiliano Pederzoli in occasione dell'edizione speciale dedicata al Fia World Endurance Championship, che ha visto premiare la Ferrari vincitrice alla 24 Ore di Le Mans. A ritirare il premio in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna di Formula Uno che nel weekend del 19 maggio all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola, sarà il portacolori della Mercedes George Russell.

La cerimonia si terrà giovedì 16 maggio alla Rocca di Brisighella. "Questo ritorno ci rende molto orgogliosi", ha detto il primo cittadino, ringraziando il presidente Francesco Asirelli. "Sarà un grande onore accogliere Russel - ha aggiunto Pederzoli -. Lorenzo Bandini è un pilota che è sempre nei nostri cuori e porteremo avanti il suo ricordo".

La manifestazione, giunta quest'anno alla 31esima edizione, è dedicata al pilota della Ferrari, Lorenzo Bandini, scomparso durante il Gran Premio di Montecarlo nel 1967. Dal 1992 il trofeo viene assegnato, da un’apposita commissione, a una figura di spicco del mondo delle Formula 1. Russell succede a Lando Norris, che aveva ritirato il riconoscimento lo scorso dicembre a Faenza. I dettagli saranno ufficializzati prossimamente.

Lorenzo Bandini è nato nella colonia italiana di Barce, in Libia, il 21 dicembre del 1935, ma poco dopo ritorna in Italia, a San Cassiano di Brisighella, paese originario del padre. Fin da piccolo si è avvicinato al mondo dei motori, fino a coronare il suo sogno, nel 1962, di un contratto con la Ferrari. Cinque anni dopo, il 10 maggio 1967, Bandini ha perso la vita in un incidente durante il Gran Premio di Monaco.