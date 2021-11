Pronto a scattare il Trail del Cinghiale: record di presenze con 1.100 iscritti

Immediata vigilia e ultime situazioni da sistemare per la Leopodistica Asd Faenza in vista del Fun Friday che lancerà il weekend targato “Trail del Cinghiale” che scatterà da Palazzuolo sul Senio. Intanto i 1.100 pettorali delle 4 prove agonistiche in programma sono già stati assegnati, e quindi il primo record numerico è stato archiviato, anche meglio dell’era pre Covid.

Spulciando l’elenco degli iscritti tra coloro che partiranno venerdì alle 22 per mettersi in gioco sui km 103 (D+ 5.700 metri, 5 punti Itra) si può ipotizzare una sfida per il successo tra Federico Delle Monache, Stefano Maran, Mattia Novaro e tra le donne Alessandra Boifava, Chiara Boggio e la campionessa in carica Alessandra Olivi. Di livello eccelso anche il parterre della tradizionale km 63 (D+ 3.500 metri, 3 punti Itra), che vedrà principali contenders dell’oro maschile, tra coloro che scatteranno alle 6 di sabato, Emanuele Ludovisi, Roberto Gheduzzi, Daniel Degasperi, mentre quello “in rosa” non dovrebbe scappare ad una tra Julia Kessler, Lisa Borzani e Marta Cunico. Alle 8 poi partirà anche il gruppo della km 30 (D+ 1.600 metri, 2 punti Itra), dove spiccano i nomi di Giovanni Ruocco, Davide Pantieri, Alberto Colombo e Mattia Barlocco; ed infine alle 10 la prova “short” di km 15 (D+ 760 metri), che potrebbe avere come protagonisti Luca Farolfi, Maicol Timoncini e Sofia Toniolo.

L’organizzazione, con circa 200 volontari sul percorso “a petali”, ha messo al centro di tutto la sicurezza, visto che le piogge di questi giorni hanno allentato i sentieri di gara. Non mancherà il supporto delle squadre di Soccorso Alpino che fanno base a Monte Falco e Monte Falterona, un ulteriore sinergia tra Emilia Romagna e Toscana, lo staff della Misericordia per il Servizio medico e la Protezione Civile. Non scontato, per un territorio montano, la copertura via radio che sarà coordinato direttamente dal Comune di Palazzuolo sul Senio e la collaborazione totale dei proprietari dei terreni che saranno attraversati.