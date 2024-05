Prova di forza di Daniel Ricciardo nella Sprint Race di Miami: "Sono orgoglioso di me stesso"

C'è chi gli dava del bollito e che il suo tempo in Formula Uno era scaduto. Daniel Ricciardo ha messo a tacere tutti i disfattisti con una prestazione più che sontuosa nella gara Sprint del Gran Premio di Miami di Formula Uno. Il portacolori della faentina Racing Bulls ha conquistato un brillante quarto posto, alle spalle di Max Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Perez, difendendo la posizione dagli attacchi di Carlos Sainz.

"È stata una gara Sprint molto dura, ma mi sono sentito benissimo - le parole dell'australiano, ai primi punti stagionali -. Lottare per le prime posizioni è davvero molto più bello. Ho visto una Ferrari nello specchietto per quasi tutta la gara e ho pensato "Va bene, sfida accettata, facciamo quello che possiamo!" Ad ogni giro sono riuscito a tenere a bada Carlos, quindi quando ho visto la fine della gara avvicinarsi, ho davvero pensato che forse avremmo potuto mantenere la posizione".

"È stata una gara Sprint in tutti i sensi e senza risparmio di gomme - prosegue Ricciardo -. Sono orgoglioso di me stesso e della squadra, di tutte le persone che mi hanno sostenuto e hanno creduto in me. C’è sicuramente felicità, ma anche emozioni forti, soprattutto guardando le prime gare della stagione. Grazie alla gente per aver avuto un po' di pazienza, meritiamo tutti questo risultato perché abbiamo attraversato un momento un po' difficile per arrivare qui, quindi è ancora più bello".

In gara l'ex pilota di Red Bull, Renault e McLaren partirà dall'ultima posizione: "Le qualifiche sono state frustranti e ovviamente non sono contento perché c’è un grande contrasto con ciò che abbiamo ottenuto nello Sprint. E' mancato il grip, non avevo aderenza dalla curva 1 e la situazione è peggiorata sempre di più per il resto del giro. Non c’è una vera spiegazione in questo momento. Penso che abbiamo una buona macchina, ma penso che nell’ultimo giro della Q1 le gomme semplicemente funzionassero. Sarà una gara lunga, ovviamente partire ultimi non aiuta, ma cercheremo di rimontare".

Un punto anche per Yuki Tsunoda nella Sprint, approfittando della penalità inflitta a Lewis Hamilton: "Mi ha sorpassato all'ultimo giro, se mi fossi difeso meglio penso che avrei potuto finire davanti a lui alla bandiera a scacchi. Per un pilota è frustrante perdere una battaglia, ma mi è piaciuto e c’è qualcosa da cui posso imparare. Non sono pienamente soddisfatto, ma sono felice di ripagare la squadra e segnare un punto, soprattutto dopo non essere riuscito a mettere tutto insieme venerdì per ottenere la prestazione della vettura". In gara scatterà decimo.