Pubblicato l’avviso per i “voucher sport”, contributi alle famiglie per attività sportive

Sulla base di appositi fondi stanziati dalla Regione Emilia Romagna, il Comune di Cervia concede contributi economici per sostenere la pratica sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà e l’abbandono dello sport.

E’ stato pubblicato l’”Avviso pubblico per la concessione di contributi alle famiglie a sostegno della pratica motoria e sportiva dei ragazzi - Anno sportivo 2022/2023 – Voucher sport”.

Chi può beneficiare dei voucher:

a) le famiglie con 4 o più figli, per l’attività motoria o sportiva praticata da almeno uno di questi;

b) giovani disabili di età compresa tra i 5 e i 26 anni (anno di nascita tra il 1996 e il 2016).

Requisiti richiesti:

- residenza nel Comune di Cervia

- valore ISEE del nucleo familiare fino a 28.000 euro, come da attestazioone rilasciata dall’Inps e in corso di validità

- iscrizione a un corso o un’attività sportiva organizzata da un’associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica operante nel Comune di Cervia per l’anno sportivo 2022/2023.

Ciascun nucleo familiare potrà beneficiare di un solo voucher, dell’importo massimo di 200 euro.

Quando e come presentare la domanda

E’ possibile presentare la domanda fino alle ore 12 del 30 dicembre 2022.

La domanda, redatta su apposito modulo allegato all’Avviso, va consegnata a mano presso:

- il Servizio "Informagiovani", Corso Mazzini n. 39, piano terra

il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

- il Servizio "Servizi alla Comunità" – Ufficio Sport

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione rilasciata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche attestante l'iscrizione al corso o all'attività sportiva e l'avvenuto pagamento della relativa quota (ricevuta).

Per le persone disabili, dovrà inoltre essere allegata la documentazione attestante la disabilità.

Informazioni

L’avviso è pubblicato sul sito del Comune www.comunecervia.it – sezione “Bandi e selezioni varie”. https://www.comunecervia.it/servizi/bandi-e-selezioni-varie/scheda/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-sostegno-della-pratica-motoria-e-sportiva-dei-ragazzi-anno-sportivo-20222023.html

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sport, tel. 0544/979361, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 17