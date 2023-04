Pugilato, il ravennate Alan Memishaj diventa campione regionale

Il vincitore del torneo Regionale di pugilato della categoria Junior peso 57kg è Alan Memishaj, giovanissimo pugile dell'Edara Bosxing Gym di Ravenna. Venerdí sul ring di Guastalla, ai quarti di finale Memishaj ha vinto contro Yassin Hanibakry El Sayed della Regis Bologna. Nonostante il match diffile, Memishaj è riuscito a mettere a segno i colpi più importanti, accedendo cosí alle semifinali.

Quindi Memishaj si è scontrato con Iliass Maimi della Ring Adora, un giovane pugile che il giorno prima aveva battuto Andrea Stefanoni della Piacenza Boxe ai quarti di finale. Infine le finali, domenica, quando Memishaj ha incrociato i guanti con Raul Barosi della Reggiana Boxe. Barosi aveva vinto le semifinali contro Popa Andrei altro pugile dell'Edera Boxing Gym Ravenna, che ha permesso quindi al maestro Gesualdo Dinaro e al suo allievo Memishaj di studiare i punti deboli dell'avversario. Il match ha messo comunque a dura prova il ravennate stanco dai match dei giorni precedenti, che peró grazie al movimento continuo del jab, al movimento sulle gambe e il buon lavoro di rimessa, è riuscito ad avere la meglio e a portarsi a casa il titolo di Campione Regionale.

Gli altri pugili che hanno gareggiato questo fine settimana per il team ravennate sono stati Popa Andrei, Bourguiba Monir, Filadi Zaccaria, Akchidou Abdessamad, Vaccarella Riccardo, Bekim Arapi. Akchidou è tornato a combattere dopo 4 anni di fermo e ha vinto contro il pugile di casa della Ferrara Boxe Pietro Ciglia. Vittoria anche per Vaccarella e Arapi, il cui match viene premiato come il migliore della serata. "È stato un fine settimana davvero duro ma allo stesso tempo mi ha dato tante soddisfazioni. Aver disputato 9 combattimenti con 6 vittorie è una bellissima soddisfazione" afferma il maestro e titolare della palestra Edera Boxing Gym Ravenna. Al momento i pugili pronti sono 20 e la sqadra si sta preparando per portare Alan Memishaj agli Italiani che si terranno nei primi di maggio a Roseto degli Abruzzi.