Pugilato, doppia vittoria per l'Edera: vincono Gentile e Arapi

Doppia vittoria fuori casa per due pugili dell'Edera Boxing Gym Ravenna, Luca Gentile e Bekim Arapi, nella giornata di domenica sul ring della palestra Metaurilia a Fano. Luca Gentile, a soli 19 anni e con il peso di 75 chilogrammi, è salito sul ring insieme a Leka John, 29enne della Tijer Gym Boxing Club. Gentile ha tenuto a bada il suo avversario con colpi dritti e precisi e quando John ha cercato di accorciare la distanza, il ravennate non si è fatto più trovare. Gentile alla fine ha portato a casa la vittoria vincendo 3 riprese su 3.

Molto combattuto è stato il match di Bekim Arapi, nei 69 chilogrammi, contro Nicolò Sanna della Tijer Gym Boxing Club che ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso fino all’ ltima ripresa. Bekim è riuscito comunque a conquistare la vittoria grazie ai suoi duri colpi, puliti ed evidenti.

"L’ edera Boxing Gym Ravenna punta molto su questo giovane ragazzo che in soli 8 mesi di palestra è già salito sul ring ben 8 volte migliorando match dopo match - commenta il maestro Dinaro Gesualdo - Per ottenere qualcosa che non hai mai avuto, devi essere disposto a fare qualcosa che non hai mai fatto".