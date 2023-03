Pugilato, Francesco Bacchereti debutta al professionismo il 15 aprile a Cesena

Sarà il palazzetto Carisport di Cesena ad ospitare la nona edizione dell'atteso evento Figt Never End, che in una cornice di musica dal vivo e boxe di alto livello, vedrà il debutto al professionismo di Francesco Bacchereti. La manifestazione organizzata da Bronx Gym Cesena e Ravenna Boxe avrà inizio alle ore 20 e prevede 10 match misti Iba-Pro. In questo evento, il peso medio della "Ravenna Boxe", seguito dall'ex campione europeo Alberto Servidei, affronterà l'esperto italo-brasiliano Ricardo Pompeo Mellone, un habitué dei ring italiani.

Bacchereti, che ha intensificato gli allenamenti, dichiara in merito al suo esordio senza maglietta: “Sono molto motivato per aver intrapreso questo percorso, dalla mia ho le qualità ed un ottimo allenatore all’angolo. In più sono entusiasta di esordire in un grande evento come quello di Cesena, in cui si prevede un grande pubblico che sono pronto a far divertire”.

“Siamo molto soddisfatti di iniziare questa nuova sfida in Romagna - dichiara Alberto Servidei -. Francesco ha dimostrato un ottimo potenziale, tra qualche anno, con le giuste tappe, potremmo riavere un campione nella nostra città e con Ravenna Boxe faremo il possibile per raggiungere i nostri obiettivi”.