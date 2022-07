Pugilato, nella trasferta veneta l'Edera conquista 2 vittorie e 1 pareggio

Ottimi risultati per l'Edera Boxing Gym Ravenna con tre dei suoi pugili a Piove di Sacco (Padova) dove sabato ha raccolto un pareggio e due vittorie di cui una per KO tecnico. A pareggiare è stata Matilda Gibini, con nemmeno un anno di allenamento, contro la pugile di casa Alessandra Bizzo della Boxe Piovese. A vincere è stata ancora una volta Gessica Ghini, campionessa italiana under 22 con la pugile di casa Anna Pimazzoni. Bekim Arapi invece vince per KO tecnico con un montante al fegato alla terza ripresa contro Gioele Sgravatto, un altro pugile della Boxe Piovese. Un grande orgoglio per il maestro e titolare della palestra Edera Boxing di Ravenna Gesualdo Dinaro che chiude questa stagione con tante soddisfazioni. In questo primo semestre l’Edera Boxing Gym Ravenna ha conquistato 6 medaglie (3 ori, 2 argenti e 1 bronzo).