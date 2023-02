Automobilismo, la Coppa Romagna Slalom amplia il raggio d'azione: ecco le tappe

Si avvicina il via della stagione dei motori. E la quarta edizione della Coppa Romagna Slalom, organizzata dalla Scuderia Brm e dal Racing Team Le Fonti, sotto l’egida di Msp, amplia il proprio raggio d’azione, passando da cinque ad otto eventi, con un calendario completamente rivoluzionato rispetto a quello dell’anno passato. Restano gli appuntamenti della Predappio-Rocca delle Caminate e di Tredozio, con il secondo che prevede un percorso diverso a quello del 2022.

Si partirà il 30 aprile con lo Slalom di Montefiorino in provincia di Modena, a cui si aggiungeranno quelli di Forlimpopoli (zona industriale), Palagano, Brisighella (Monte Romano) in provincia di Ravenna, Borgo Tossignano, nell’alto imolese e Ginestreto (Sogliano al Rubicone). L'auspicio è di recuperare anche lo Slalom di Faenza, attualmente in stand by. Praticamente la serie si trasforma in Coppa Emilia Romagna.