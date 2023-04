Quasi 1000 persone alla podistica 'Buriani e Vaienti' a San Patrizio

Nella mattina di lunedì 10 aprile si è svolta a San Patrizio la 48esima edizione del trofeo Buriani e Vaienti, gara podistica di interesse regionale, tra le più longeve della provincia. Si sono registrate quasi mille presenze tra atleti competitivi, camminatori e praticanti di nordic walking; oltre 300 gli atleti iscritti al circuito competitivo di 10 km, mentre gli altri partecipanti si sono dedicati a una camminata ludico motoria tra i paesaggi di campagna che circondano San Patrizio.

La vittoria in campo maschile è andata a Emanuele Generali dell’Atletica Castenaso mentre, in campo femminile, sul primo gradino del podio è salita Gloria Venturelli dell’Atletica 85 Faenza, premiati entrambi dall’assessore allo Sport del Comune di Conselice. Il presidente dell’Atletica San Patrizio, società organizzatrice, ha ringraziato tutti i partecipanti, l’Amministrazione comunale per la collaborazione organizzativa, la Polizia locale e gli assistenti civici (tutti i volontari) e le associazioni del paese, aiuti "senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare la manifestazione".