Quasi 300 partecipanti alla Festa del Minibasket: premiati i giovani cestisti ravennati

Si è svolta sabato la Festa del Minibasket provinciale al Campus di Faenza, evento organizzato dal Comitato Provinciale Fip in collaborazione con l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Quasi trecento bambini e bambine nati dal 2010 al 2014 si sono divertiti giocando a pallacanestro per tutto il pomeriggio e ricevendo come ricordo della splendida giornata, una t-shirt con lo slogan “Smile and play basketball”, frase che ha dato il nome alla festa.

Durante la giornata sono state premiate dal presidente provinciale Alvaro Casadio, le squadre che nella stagione 2021/22 hanno vinto i titoli provinciali. Hanno ritirato il premio la squadra Esordienti Competitivo dello Junior Basket Ravenna, gli Aquilotti 2011 Competitivo della Raggisolaris Academy Faenza e gli Aquilotti 2012 Competitivo della Raggisolaris Academy Faenza. Queste le società che hanno partecipato alla Festa del Minibasket: Basket Lugo, Faenza Futura, Raggisolaris Academy, Bagnacavallo, Junior Basket Ravenna, Compagnia dell’Albero Ravenna, Sperm Ravenna, Aics Forlì, Grifo Imola, Lusa Basket Massa Lombarda, Basket Gardini Fusignano e Basket Club Russi.