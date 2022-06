Rally di Romagna, Mathias Rosenberg vince la terza tappa. Invariati i leader

Mathias Rosenberg, danese del team Slagelse MTB, ha vinto la terza tappa del Rally di Romagna. Tempo ufficiale 2h13'08", media oraria 25,67 km/h. A soli 7" da lui, Daniel Gathof, atleta tedesco del Team Enerquinn/DG Sport. Terzo, l'ungherese Benjamin Wajer (Ki.Cos.Sys Team), che ha chiuso in 2h14'17". Una tappa di 57 km e 1700 km, che pur non essendosi svolta sotto il caldo sole della giornata di giovedì ha impegnato gli atleti con un paio di salite di primo ordine.

Tutto invariato nella classifica complessiva dopo 3 tappe, quella cioè che assegna le maglie ai 5 leader, tappa dopo tappa, tenendo conto dei tempi di tutte le giornate. Daniel Gathof e la slovena Blank Krajnc (RC Petzen) mantengono quindi la maglia Saint-Gobain, come primissimo atleti nella graduatoria maschile e femminile. La coppia italo svizzera Gaffuri-Jauner mantiene la maglia Aken, mentre Marco Francioni (Frecce Rosse Rimini) e Peter Menghetti (Team Passion Faentina) indossano di nuovo rispettivamente la maglia Gobik e la maglia Hera.

Alle premiazioni, graditi ospiti del Rally di Romagna, hanno attivamente partecipato anche Francesca Monzone (TuttoBiciWeb) e Luca Gialanella (La Gazzetta dello Sport). La prima ha ricordato la forte vocazione internazionale del Rally di Romagna, in cui il 70% dei partecipanti è proveniente da oltre confine. Il secondo ha sottolineato come la regione, ed in particolare la Romagna, sono attrattive di rilievo per chi arriva dall'estero. "La costa, certamente - ha aggiunto Gialanella - ma, proprio in chiave di enorme crescita del movimento ciclistico, anche i territori come questo di Riolo Terme, con il Rally di Romagna, il Campionato del Mondo del 2020, quello italiano del 2021".

Sabato in programma la quarta delle 5 tappe di questa dodicesima edizione del Rally di Romagna. La partenza, alle 9, come sempre dal parco Pertini di Riolo Terme. Ad attendere i 300 biker, 60 km e 1900 metri di dislivello. Sul sito internet, il dettaglio delle tappe.