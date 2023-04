Automobilismo, vittoria per il faentino Ravaglioli a Misano

Reduce dal quinto posto al Mugello, questa volta ha bruciato gli altri concorrenti a bordo della ‘sua’ Porsche 996 aggiudicandosi la vittoria assoluta nel gruppo Classic. Questo il risultato conseguito nel fine settimana all’autodromo di Misano dal faentino Ruggero Ravaglioli, portacolori del Team Top Driver, in gara nella seconda prova del campionato Gtc. Il pilota, come detto si era classificato al quinto posto nella gara svoltasi qualche settimana prima al Mugello, ed ora si preparerà per l’appuntamento del 25 aprile, che lo vedrà sfrecciare in Austria al Red Bull Ring. Seguiranno poi le gare che lo vedranno impegnato a Vallelunga, Monza e Imola, fermo restando che la vittoria appena conseguita costituirà certamente un buon viatico per affrontare i prossimi appuntamenti.