Ravenna diventa capitale del football americano: al Benelli si gioca il 'Super Bowl' italiano

Per il secondo anno consecutivo saranno Panthers Parma e Guelfi Firenze a contendersi l'Italian Bowl, la gran finale della Italian Football League 2024. E questa volta sarà Ravenna a ospitare il grande evento sportivo che lo scorso anno si disputò a Toledo (in Ohio). Il 29 giugno, ore 21, lo Stadio Bruno Benelli sarà teatro dunque dell'attesa rivincita tra le due formazioni nella 43esima edizione del "super bowl italiano". Lo scorso anno furono i Panthers Parma a imporsi, per 29 a 13, sui fiorentini.

La finalissima di Italian Football League non sarà però l’unico evento Fidaf ad animare la cittadina romagnola, perché il weekend successivo, venerdì 5 e sabato 6 luglio, la Federazione raddoppierà, portando a Ravenna anche Silver Bowl e Nine Bowl, cioè le finali dei Campionati IFL2 (Seconda Divisione) e 9FL (Campionato Italiano a 9 Giocatori).