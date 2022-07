Red Bull Ring da dimenticare per l'Alphatauri: per Gasly e Tsunoda serve un reset totale

Un weekend da dimenticare per la scuderia Alphatauri di Faenza. Al Red Bull Ring Pierre Gasly e Yuki Tsunoda non sono mai stati in grado di lottare per i punti, col giapponese anche richiamato da Fernando Alonso per un comportamento a giudizio dello spagnolo scorretto. "Una volta tornati in factory, avremo molte cose da rivedere", sono le parole del direttore tecnico Jody Egginton, che guarda già avanti al prossimo appuntamento in Francia tra due settimane a Le Castellet: "La nostra attenzione è rivolta agli aggiornamenti per rientrare nella lotta a centro gruppo".

La gara di Gasly è stata un autentico incubo, condizionata da una serie di penalità. "Credo sia il caso di buttarci alle spalle questo weekend, perché non avevamo il passo giusto - esordisce il francese, giunto 15esimo -. Non ho ancora rivisto le immagini, ma ho ricevuto una penalità e quindi credo di essere io il responsabile dell’incidente con Sebastian Vettel. Ho cercato di lottare il più possibile ed è sempre difficile in quella curva, purtroppo lui è finito in testacoda. Ci serve un reset: abbiamo una settimana e mezza per capire perché siamo stati lenti e come poter migliorare per le prossime gare. Speriamo che il nuovo pacchetto ci permetta di progredire e di tornare a essere competitivi a centro gruppo”.

Tsunoda è giunto alle spalle del compagno di squadra: "È stata una gara davvero dura e lunga. Non ho avuto passo questo weekend e ho davvero faticato già dopo le libere del sabato con la macchina che scivolava dappertutto. Dobbiamo capire qual è il problema, perché non abbiamo trovato nulla nei dati che possa spiegare perché questo fine settimana è stato così duro. Ho fato il massimo e non credo che avrei potuto fare molto di più in questa situazione. Finora, questo è stato il weekend più difficile che abbiamo avuto quest’anno".